EV-Deal des Tages: bequemer Citroen E-C4 für nur 219 € pro Monat

Der aktuelle Citroen C4 ist mit einem geschnittenen guten Look gesegnet und gerade genug französisches Flair, um sich in einem geschäftigen Familienautomarkt zu behaupten. Das Coupé -SUV -Design erfasst sicherlich die Aufmerksamkeit, während das Innenraum – obwohl sie nicht das letzte Wort in Qualität oder Luxus anbietet – darauf konzentriert, ein gutes Maß an Komfort und anständige Onboard -Technologie zu bieten.

Mit diesem speziellen E-C4-Modell, das in der Spezifikation der E-Serie in der Top-of-the-Range-E-Serie kommt, werden Sie sicherlich nicht zu wenig Kit haben. The exterior design adopts a stealthy look in this trim, with 18-inch black alloys, rear privacy glass and a black roof all part of the standard package, while interior highlights include heated front seats trimmed in leather and Alcantara, dual-zone air conditioning, a reversing camera, wireless smartphone charging, and the My Citroen Drive Plus infotainment setup which features a 10-inch touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto.

Es gibt viel Platz für die Familie im E -C4, mit genügend Beinfreiheit vorne und zurück, um sich bequem zu werden – aber es ist erwähnenswert, dass die rakish Dachlinie zum Nachteil größerer Bewohner leicht in die Kopffreiheit schneidet. Insgesamt ist die Praktikabilität jedoch gut mit nützlichen Türbehältern und vielen Cubbies, während es einen Stiefelboden mit variabler Höhe gibt, um ein wenig Flexibilität hinzuzufügen.

Mit nur 134 BHP wird der E-C4 keine scharfen Treiber erregen. Es verwaltet den Sprint von 0-62 Meilen pro Stunde in 10,0 Sekunden und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 93 Meilen pro Stunde. Aber das würde den Punkt des E-C4 fehlen; Wenn Sie nach einem gut ausgestatteten elektrischen Familienauto suchen, das sich bequem majoriert und die Bank nicht brechen wird, lohnt es sich, in Betracht zu ziehen.