EV-Deal des Tages: Benutzerfreundliche Volkswagen ID.3 für 195 € pro Monat

Wenn Sie den Umzug in ein rein elektrisches Auto machen möchten, ist die Volkswagen ID.3 ein guter Ausgangspunkt. Es ist leicht zu fahren, mit einfachen intuitiven Steuerungen und eine beeindruckende Praktikabilität für ein relativ kleines fünftüriges Fließheck (20 mm kürzer als ein Volkswagen-Golf) und mit viel Reichweite ausgestattet ist.

Aktualisierungen des Infotainment -Systems der ID.3 im Jahr 2024 haben einige unserer vorherigen Griffe angesprochen. Das Infotainment-Display ist nicht so verzögert und die berührungsempfindlichen Schieberegler sind jetzt zurückleuchtet, was sie nachts leichter zu bedienen erleichtert. Volkswagen hat die ID.3 zu einer durch und durch anständigen allelektrischen Luke entwickelt, und zu diesem monatlichen Preis von 200 € muss er in Betracht gezogen werden.

Dieses bestimmte Deal enthält ein ID.3 -Modell in der reinen Übereinstimmungspezifikation, das ein beeindruckendes Ausmaß an Kit enthält. 18-Zoll-Legierungen, LED-Scheinwerfer, Heck-Privatsphäre, adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie vordere und hintere Parksensoren sind alle standardmäßig. Weitere, mehr Premium-Touchs sind beheizte Vordersitze, zweizonige Klimatisierungssteuerung, 10-Farben-Umgebungsbeleuchtung und ein 12,9-Zoll-zentraler Bildschirm, auf dem das Discover-Navigationssystem von VW ausführt.

Die 52 -kWh -Batterie von ID.3 und ein einzelner elektrischer Motor produzieren 168 PS. Daher gibt es für die meisten Geschmäcker mehr als genug Schub. 0-62 Meilen pro Stunde dauert 8,2 Sekunden, und wie bei den meisten EVs werden Sie den anfänglichen Reißverschluss von der Linie zu schätzen wissen.

Volkswagen behauptet, dass Sie eine durchschnittliche Reichweite von 240 Meilen (WLTP) über eine Mischung von Straßen sehen sollten, während maximal 145 kW Ladequote bedeutet, dass Sie nur etwa 26 Minuten benötigen, um die Batterie von 10 bis 80 Prozent aufzufüllen.