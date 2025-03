Während im Megane E-Tech einen guten Platz im Voraus gibt, sind die Rücksitze etwas enger, aber wenn Sie nicht regelmäßig größere Passagiere transportieren müssen, würden wir dies nicht als Dealbreaker ansehen. Tatsächlich gibt es in Renaults elektrischer Familienluke viel zu loben. Der Stiefel ist ein beträchtlicher 440 Liter (größer als in einer Volkswagen -ID.3 oder MG4), während es dank seiner kompakten Proportionen bequem und einfach zu fahren ist.

Für die Megane E-Tech ist nur eine einzelne Stromversorgungsoption verfügbar: eine 60-kWh-Batterie mit einem Elektromotor mit vorne montiertem Elektromotor, der 217 PS liefert. 0-62 Meilen pro Stunde ist in 7,5 Sekunden abgedeckt, was eher auf der flotten Seite als auf wirklich schnelles ist, obwohl das 300 nm sofort verfügbare Drehmoment bedeutet, dass es schnell von der Marke ist, was in und in der Stadt von Vorteil sein kann.

Mit einer beanspruchten maximalen Reichweite von bis zu 280 Meilen sollte die Planung längerer Reisen nicht zu viel Ärger sein. Der Megane E-Tech kann bis zu 130 kW aufladen, was bedeutet, dass eine Aufladung von 10 bis 80 Prozent von einem geeigneten, ultra-verrotteten öffentlichen Ladegerät etwa 30 Minuten dauern sollte. Während unseres eigenen Tests fanden wir, dass die Gesamteffizienz nicht ganz so gut war, wie wir es uns erhofft hatten, aber das war in einem Modell ohne Wärmepumpe – zu diesem Techno -Auto -, also würden wir erwarten, dass der Bereich bei kälteren Temperaturen etwas besser erhalten bleibt.