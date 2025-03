Es lohnt sich, das Unternehmen für zu retten

Am Tag zuvor, bevor wir den neuen Maserati Granturismo Trofeo fuhren, brach die Nachrichten, dass die Muttergesellschaft Stellantis Finanzmittel im Wert von rund 1,2 Milliarden Pfund abgesagt hatte, die für die Marke vorgesehen waren. Ein paar Tage zuvor stellten wir fest, dass der Umsatz im Jahr 2024 gegenüber 2023 um mehr als die Hälfte gefallen war.

Das ständig bedrängte Unternehmen befindet sich in einer anderen Hauptgurken. Und das ist eine Schande, denn seine Autos sind ehrlich gesagt das Beste, was sie seit Jahren waren. Der MC20, der vielleicht ein Drama fehlt, ist einer der süßesten Supersportwagen, und die Grenze ist charismatischer und besser zu fahren als die meisten seiner Konkurrenten.

Dann kommen wir zum Granturismo, einem Ersatz für ein Auto, das 12 Jahre lang im Verkauf geblieben war. Nach ein paar Jahren ist es zurück, und obwohl die Blutlinie klar ist, ist die zweite Generation so ziemlich alles neu.

Sie können es als Folgore EV bekommen, ein Produkt von Maseratis inzwischen gekröntem Ehrgeiz, bis 2030 all-elektrisch zu werden (ein Plan, der dem Unternehmen wahrscheinlich jetzt viele Kopfschmerzen verursacht). Seien Sie ehrlich: Das ist nicht wirklich derjenige, an dem Sie interessiert sind.

Dies ist jedoch: der Trofeo. Es hat den gleichen Snorty 3,0-Liter-Twin-Turbo V6 wie der MC20, wenn auch auf 542 PS und 479 Pfund ft ab 621 PS und 538 lb ft. Im Gegensatz zum alten, es ist Allradantrieb, mit Stromversorgungsantrieb, die durch ein automatisches Acht-Speed-Automatenverkehr gesendet wird.

Schälen Sie seine klassisch gutaussehende Karosserie und Sie werden eine überarbeitete Version der Plattform finden, die den Alfa Romeo Giulia untermauert. Der bescheidene Ursprung ist vielleicht für ein Auto, das den Kampf gegen Bentley und Aston führen soll, aber dann werden Sie nicht finden, dass sich viele Menschen über die Art und Weise beschweren, wie die Giulia umgeht.

Sie werden uns auch nicht über das Handling des Granturismo beschweren. Es gibt eine echte Wachsamkeit in der Art und Weise, wie sie eine Straße hinuntergeht, mit einer schnellen, scharfen Lenkung und einem spitzen Frontend. Allradantrieb mag es sein, aber es fühlt sich ordnungsgemäß vorne vor, die Fronten arbeiten nur, um Ihnen das zusätzliche Selbstvertrauen zu geben, um die Leistung einzuhalten, wenn der Rücken zu rutschen beginnt.

Die Art und Weise, wie es fährt, hat eine freche Ausrüstung, ein ähnliches Gefühl wie das, das Sie in den ähnlich engagierten grauen Trofeo erhalten, aber durch das niedrigere Gewicht und den Schwerpunkt des GT verstärkt werden. Die Körperkontrolle ist gut, die Dämpfung ist geschmeidig und es gibt gerade genug Pitch und Roll, um Sie daran zu erinnern, dass Sie sich in einem Grand Tourer befinden, nicht in einem Hunker-Down-Track-Monster. Es ist schnell und effektiv, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen, und das ist ein liebenswürdiges Merkmal in einem Auto. All-in-All, es ist unglaublicher, wenn nicht ganz so komponiert und ausgeglichen, wie der neue Hybrid Bentley Continental GT.

Es bringt auch starke Zahlen auf den Tisch. Ein Aston Martin DB12 hat möglicherweise mehr als 119 PS, aber der Maser passt fast zu seiner Höchstgeschwindigkeit-199 Meilen pro Stunde spielt 202-und ist dank dieses Allradantriebs zehnte schneller auf 62 km / h: 3,5 Sekunden im Vergleich zu 3,6.

Boden und es gibt ein Gefühl, dass alle Räder sich anschließen, um Sie sehr schnell abzukratzen und von einem reichen, kratzigen und rev-hungrigen V6 erzielt zu werden. Es ist bei weitem nicht so seelen, wie der Ferrari-basierte V8 des alten Autos, aber ehrlich gesagt trifft Pavarotti auch nicht auf die letzten Stämme von Nessun Dorma. Nach den Maßstäben moderner Motoren ist der V6 jedoch immer noch ein Pfirsich, und da die besten akustischen Eigenschaften ohne die flachen, industriellen Pfeifen und Chunters, die Sie hinter Ihrem Ohr im MC20 erhalten, durchscheinen können.

Der GT ist auch gut darin, ein GT zu sein. In den weicheren Modi kann die adaptive Suspensionseisen die schlimmste, die die Straße auf Sie werfen kann. Die Fahrt ist nicht so butterartig wie in einem Bentley, noch gibt es in der Kabine eine so große Stille, aber es fühlt sich an, als wäre sie perfekt für die Art von Langstrecken-Lope, die jeder, der selbst einen Grand Tourer-Bilder kauft, es wahrscheinlich nie tut, aber es wahrscheinlich nie tut.

Eine Sache, die jedoch ärgerlich wird, ist das leichte Eingriff in das Fußraum genau dort, wo Sie Ihr linkes Bein ruhen möchten, was uns einen ordentlichen Übergang in das Innere des Granturismo gibt. Es ist im Grunde genommen in Ordnung – die Materialien sind alle schön, es gibt viele Platz im Rücken, und alles fühlt sich weitgehend solide an.

‚Fine‘ reicht jedoch nicht wirklich aus, in einem Auto, das für den Einstiegsmodena rund 130.000 Pfund kostet, 160.000 Pfund für ein Basic Trofeo und fast 200.000 GBP, wie getestet. Es ist so ziemlich alles mit der Grenze geteilt, und wenn Sie diese Art von Geld für einen eleganten Grand Tourer ausgeben würden, werden Sie zu Recht verärgert, dass das Innenraum nahezu identisch für einen Vierzylinder-Crossover war.

Die Auswahlknöpfe auf dem Armaturenbrett fühlen sich besonders fehl am Platz an, obwohl Maserati das Geschäft hat, die Gänge richtig zu wechseln: Sie erhalten die wunderschönen, taktilen Aluminiumpaddel in den Bereichen Maserati und Alfa, die heutzutage besser als jeder andere Hersteller besser gemacht werden.

Wie in der Grenze gibt es von den Dual -Central -Bildschirmen des Autos viel zu viel, obwohl Sie nicht zu viel Grund haben, sie zu verwenden. Die wirklich nervigen ADAS -Systeme wie Lane Keep Assist können abgelehnt werden, um kaum auffällig zu sein, und sie werden diese ungebrochenen Einstellungen bei jedem Start beibehalten.

Dass das Innere vielleicht nicht ganz ein Auto wie dieses ist, ist die einzige wirkliche Enttäuschung. Der Granturismo ist wahrscheinlich das beste, rund talentierte, was Maserati momentan macht und seit einiger Zeit. Wie auch immer. Die Folgore ist eine andere Geschichte, aber das ist für ein anderes Mal.

Es hat auch noch etwas anderes: dieses Abzeichen. Mühelos cooler als Ferrari oder Porsche, weniger stickig als Bentley, weniger klischeehaft als Aston – wer nicht, tief im Inneren, wollen sie den Leuten sagen, dass sie einen Maserati fahren? Es gibt einen Grund, warum das Unternehmen noch heute noch in der Nähe ist, obwohl wir öfter an der Rande geknüpft haben, als wir uns erinnern können.

Der Granturismo Trofeo ist ein Beweis dafür, dass die Realität zumindest auf der Grundlage des Fahrens eines Nachmittags dem Mythos hauptsächlich gerecht werden kann. Es lässt uns noch mehr hoffen, dass Stellantis Maserati aus der neuesten Furcht herausziehen kann, in der es sich befindet, oder einen anderen Verwalter finden kann, der kann, denn es ist ein Auto, das es wirklich wert ist, das Unternehmen zu retten.