Entziehen Dashcams die Batterie Ihres Autos?

Während ein Dashcam technisch eine Autokatterie entleeren kann, ist dies in den meisten Fällen unwahrscheinlich, wenn sie ordnungsgemäß installiert und verwaltet wird. (Ganz zu schweigen davon, dass Dashcams, die ausschließlich auf den 12-V-Sockel oder USB-Anschluss angewiesen sind, den Akku einfach nicht abtropfen lassen, da sie mit der Zündung ausschalten.) Die im Parkmodus ausgeführten festverdrahteten Dashcams können jedoch die Batterie abbauen, wenn sie für einen längeren Zeitraum ohne Spannungsabschneidemittel aufgenommen werden. In diesem Fall könnte eine gesunde Automobilbatterie 24-48 Stunden lang eine Dashcam im Parkmodus unterstützen-aber wir können annehmen, dass ältere oder schwächere Batterien möglicherweise selbst das aufrechterhalten.

Um Probleme im Zusammenhang mit Batterien zu vermeiden, sollten die Fahrer regelmäßig ihre Batteriegesundheit überprüfen, sicherstellen, dass sie die richtigen Installationsschritte ausführen und als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme mit einem externen Akku oder einer Spannungsabschneidvorgang in Betracht ziehen. Wenn Ihr Fahrzeug nicht sehr oft gefahren wird, ziehen Sie in Betracht, nur die Dashcam abzuziehen, wenn Sie für lange Zeit geparkt sind. Insgesamt sind die Dashcams Strom verbrauchen, aber sie sind so konzipiert, dass sie effizient arbeiten. Niemand möchte eine Reihe von One-Star-Amazon-Bewertungen über tote Autobatterien. Wenn Sie sich leicht ausruhen, wird dieses Auto -Upgrade mit dem richtigen Setup wahrscheinlich keine erheblichen Batterieprobleme verursachen.