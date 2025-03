Elektrisch, aber immer noch eine richtige heiße Luke

Abarths erster Riss in einer elektrischen heißen Luke, der 500E, ist ein bisschen gemischt. Es ist absackt, nippy und griffig, wenn die Stimmung Sie nimmt, aber in vielerlei Hinsicht ziemlich irritierend und nicht wirklich so heiß. Der größere Abarth 600E kann es sich also nicht wirklich leisten, an einem schwierigen zweiten Album -Syndrom zu leiden.

Es ist die heiße Version des Fiat 600, ein Auto, das sowohl in Elektro- als auch in Benzinverlust geliefert wird, aber im Abarth ist Strom Ihre einzige Option. Das Setup ist aus ein paar anderen kleinen, heißen EVs bekannt, die im letzten Jahr aus Stellantis hervorgegangen sind, nämlich dem Alfa Romeo Junior Veloce und der (nicht verfügbaren (nicht verfügbaren) Lancia ypsilon HF.

Sie alle teilen sich die gleiche Plattform und eine 54 kWh Batterie, die einen Elektromotor auf der vorderen Achse füttert. Das nutzt Sie eine zitierte 207 -Meilen -Reichweite, die heutzutage ein bisschen Müll ist – und Sie werden es wahrscheinlich so fährt, dass Sie viel weniger als das bringen. Aber in Kürze mehr.

Der 600E wird derzeit in zwei verschiedenen Klassen geliefert. Das Basisauto erhält 236 PS, während die Skorpionissima-vorerst eine limitierte Startversion, aber wir stellen uns vor, dass etwas Ähnliches irgendwann als regulärer Range-Toper eintreffen wird-und zwingt 276 PS und setzt es dem Junior Veloce auf den Niveau. Beide Versionen erhalten ein Drehmoment von 254 Pfund.

Beide haben viele Sachen, die die Ohren ernsthafter Fahrbegeisterter auch aufstechen lassen. Es gibt EV-spezifische Michelin-Pilot-Sportreifen und Alcon-Bremsen mit großen 380-mm-Scheiben vorne und Vierkolbenstraße vorne. Die Suspensions- und Anti-Roll-Stangen wurden von Stellantis ‚Motorsport-Flügel optimiert, und es gibt einen mechanischen Torsen-Limit-Slip-Diff auf der Vorderseite. Selbst die meisten Benzin-heißen Luken versuchen heutzutage, mit einem elektronisch speichernden Setup davonzukommen. Dies zeigt, dass es zumindest versucht, ernst zu sein.

Es ist die Skorpionissima, die wir gefahren sind. Sie werden sich nicht für die zusätzliche Fahrassistentechnologie oder die Standard-Sat-Nave interessieren, aber Sie sind möglicherweise in der optionalen hypnotischen lila Farbe, und Sie werden auf jeden Fall in den hervorragenden Sabelt-Eimer-Sitzen sein.

Sie sind bei weitem die besten Teile eines Innenraums, die sich sonst ein wenig dunkel und düster anfühlen können, und bietet einige billige, kratzige Materialien. Konkurrenten wie der Mini -Aceman JCW und Cupra Born VZ sind in dieser Abteilung besser, obwohl alles logisch im Abarth logisch ausgelegt ist.

Sie erhalten drei Antriebsmodi und die ersten beiden – Turismo und Scorpion Street – tun nicht viel, um zu ändern, wie viel Strom für Sie zur Verfügung steht und wie Ihre Höchstgeschwindigkeit ist.

In der Scorpion-Strecke erhalten Sie jedoch die volle Komplement von 276 PS und 254 lb FT, sodass der 600E in 5,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 124 km / h 0-62 Meilen pro Stunde erreichen kann. Es macht das übliche Sportmodus, das die Lenkung aufweist, den Gas schärft und den Griff des ESP lockert, aber es beseitigt auch jede regenerative Bremsung, sodass die Reibungsbremsen die gesamte Arbeit erledigen und es keinen seltsamen Pedal -Squidge gibt, den Sie in einigen EVs erhalten können, wenn der Übergabe passiert. Mehr gutes Denken.

In diesem Modus ist der 600E schnell, aber nicht bösartig. Es gibt den üblichen Anstieg der elektrischen Leistung, die Sie sehr schnell auf den neuesten Stand bringen und es Ihnen ermöglichen kann, stressfreie Überholungen auszuführen, aber es gibt nichts, was Ihr Gesicht verletzt.

Das ist jedoch nicht der Punkt einer heißen Luke, besonders nicht dieser. Zum Glück scheint Abarth aus der etwas freudlosen Art und Weise gelernt zu haben, wie die 500E manchmal sein Geschäft durchläuft, weil sein großes Geschwister ein richtiger Schrei ist.

Egal in welchem ​​Modus Sie sich befinden, die Lenkung hat ein ziemlich fleischiges Gewicht, das sich ein bisschen seltsam anfühlen kann, wenn Sie nur umwerfend sind. Fahren Sie es wie Abarth, und es möchte, dass Sie es tun, und es ist eng und direkt. Es ist auch ein Vergnügen, dass kein Regener in die Bremsen stört, da ein festes, ungekürztes Pedal es Ihnen ermöglicht, die Bremsen nach unten zu drücken, die hart beißen.

Das echte Party -Stück ist jedoch dieser Unterschied. Sie können sich in den Ecken lächerlich lächerlich anwenden, und es zieht den Trick, dass ein wirklich gut kalibriertes LSD auf einem vorderen Auto immer tut: Anstatt sich in kreischige Untersteuerung zu häufen, wird es anschließt, und es gibt einen Sinn, dass die Nase durch die Ecke gezogen wird, anstatt weit zu drücken. Es macht richtig süchtig und auf der Kart -Strecke haben wir es als Teil des Laufwerks anprobiert.

Der Kompromiss für diese Art von technischer schwarzer Magie in nasengeführten Autos war traditionell während des normalen Fahrens ein etwas geschäftiges Frontend, während es im 600E gelegentlich gelegentlich ein Stück Tramliner gibt, ist es gut verwaltet.

Obwohl der 600E so ein aggressiv eingerichtet ist, leidet der 600E nicht viel als täglich. Abarth hat es vermieden, alles so steif zu machen, dass es Ihre Zähne zerbricht, wenn Sie über ein Expansionsgelenk laufen. Es fühlt sich beeindruckend geschmeidig und komponiert an, aber Sie fahren es. Es ist nicht das raffinierteste, Geist – nichts Unbekanntes, aber Sie bekommen eine ganze Menge Reifen und Straßengeräusche.

Ah ja, Lärm. Als der Abarth 500E auf den Weg stellte, wurde viel Aufmerksamkeit-nichts besonders positiv-von dem ‚Sound-Generator‘ gezogen, der versuchte, das kratzige Burble des alten Benzinbetreibers Abarth 500 zu replizieren.

Es ist zurück im 600E, aber es gibt gute Nachrichten. Es ist weit weniger widerlich laut, sowohl im als auch aus dem Auto, Schwänze wie ein Motor, wenn Sie das Gas abheben, anstatt nur den gleichen flachen Ton zu spielen, und ein allgemein tieferes, schwerwiegenderes Geräusch hat. Am wichtigsten ist, dass es viel einfacher ist, sich auszuschalten, wenn seine Neuheit nach etwa fünf Minuten unweigerlich abnimmt.

Bei 39.875 GBP für die Skorpionissima und 36.975 GBP für das Basisauto ist die 600E nicht ganz so gut wie von Abarth, aber Sie zahlen immer noch weniger als für einen geborenen VZ oder Aceman JCW. Diese Autos sind vielleicht mehr erwachsene tägliche Begleiter, die Sie weiter in Anspruch nehmen, aber eine heiße Luke geht nicht wirklich darum, erwachsen zu werden.

Nein, die besten heißen Luken sind hell, dreist, an Stellen leicht dünn und vor allem ein großes, dummes Grinsen auf Ihr Gesicht. Alle diese Kästchen werden vom 600E sehr stark angekreuzt.