Eine ununterbrochene Physik, die sich dem Ram widersetzt

Mehr als jeder seiner Vorgänger hätte der neueste Audi RS3 mit einem Fünfzylindermotor in einem ansonsten unauffälligen Auto davon eingewickelt werden können. Schließlich vergab der RS3 im Jahr 2011, als sich der RS3 wie ein mächtigerer S3 ankam, die Welt sie immer noch für ihren unglaublichen Motor.

Das war wieder, als es andere Fünf-Taschen-Autos gab. Im Jahr 2025 ist der RS3 der einzige Vertreter der Rasse, so dass wir dynamische Mittelmäßigkeit mehr denn je übersehen können. Zum Glück müssen wir nicht.

Dies ist die überarbeitete Version des RS3 der dritten Generation, und mit ziemlicher Sicherheit die letzte mit dem 2,5-Liter-Turbo-aufgeladenen Fünfzylinder, der seit dem ersten Tag der USP des Autos ist. Dieses im Sommer 2024 vorgestellte Update und für den von uns gefahrenen Saloon und den Fließheck -Hilfsmittel erhöhte sich nicht auf 395 PS und 396 Pfund Ft.

Stattdessen konzentrierte sich Audi darauf, noch mehr Beweglichkeit aus der bisher verspielten Version des RS3 freizuschalten. Es stellte die adaptiven Dämpfer des Autos, die Stabilitätskontrolle und das clevere Drehmoment-Juggling-Heck-Differential ein.

Es sollte selbstverständlich sein, dass der RS3 karikaturistisch schnell ist. Diese klobigen Strom- und Drehmomentnummern werden durch das Allradantriebssystem in großem Umfang eingesetzt, und 0-62 Meilen pro Stunde wird in zitierten 3,8 Sekunden abgestaubt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 155 km / h, es sei denn, Sie plumpen für die Top -Vorsprung -Version, die wir gefahren sind. In diesem Fall wird der Begrenzer in den Behälter geworfen und wird auf eine zitierte 174 getroffen.

Die Art und Weise, wie es Tempo sammelt, ist erstaunlich, die Reifen, die sich sofort von einem Stillstand und dem siebengangs-Dual-Clutch-Getriebe nahtlos anschließen. Aber – und es ist immer noch nicht allzu oft, dass man das über einen Audi sagen kann – so wie es Ecken genauso beeindruckend ist.

Die Lenkung ist hyperaktiv schnell, und das vordere Ende reagiert mit sofortiger Präzision auf die kleinsten Eingänge. Dies kann in einigen Autos ein Fehltritt sein, aber es passt zu der Haltung des RS3 „Ich habe gerade sechs Espressos zurückgeschlagen“. Es bietet auch ein anständiges Gefühl für ein modernes Auto, das es Ihnen alles ermöglicht, den RS3 wirklich herumzublicken und es in enge Biegungen zu verwöhnen.

Hier glänzt das clevere Allradsystem wirklich. Wenn Sie sich aus einer Ecke auswirken, spüren Sie, wie der Drehmoment splitter ist, sobald der Untersteuern anfängt, sich hineinzuschleichen und das hintere Ende zu schieben, um das Auto schön ausbalanciert zu halten. Obwohl alles elektronisch behandelt wird, fühlt es sich wie ein richtig mechanischer Prozess an.

Sie können es hier und da zu kleinen Spritzer übersteuern, aber die Fähigkeit, sich auf den Allradantrieb zu stützen, verbessert nur die Erfahrung, anstatt sie zu strecken. Es hat immer noch das großartige Punkt-zu-Punkt-Tempo, das Sie von einem RS-Badged-Audi erwarten, aber es setzt es auf eine Weise ein, die sich eher temperamentvoll und lebhaft als ernst und geschäftsmäßig anfühlt.

Und offensichtlich wird es von diesem Motor so gesunden. Dank Partikelfiltern ist es ein wenig von außen gedämpft, aber innen (so künstlich verbessert wie es auch sein mag), klingt es sich so, als hätte Chewbacca einen Turbolader verschluckt. Es ist nicht nur das Geräusch, das diesen Motor zu einer Freude macht-es hat eine schwellung und lineare Stromversorgung, die ein Vier-Pot einfach nicht mithalten kann.

In der dynamischen Rüstung des RS3 gibt es nur einen großen Chink, und es sind die Bremsen. Das Pedal könnte mehr Festigkeit gebrauchen und die Bremsen selbst mehr Biss, nur um Ihnen ein wenig zusätzliches Selbstvertrauen zu geben, das sich einer engen Ecke nähert.

Und natürlich verändert all diese dynamische Heiterkeit die Fähigkeit des RS3, sich niederzulassen und sich wie ein regulärer A3 zu verhalten, wenn Sie es möchten. Die Fahrt ist ziemlich aggressiv und drängvoll, wenn Sie nur herumfahren. Kleine Gaseingänge können Sie nach vorne ließen und auf eigene Geräte überlassen. Die Box greift gerne an, um die Zahnräder etwas zu lange zu senken, um eine Beschleunigungsscheibe zu erwarten. Sie werden auch Schwierigkeiten haben, 30 mpg zu knacken, auch wenn Sie wirklich vernünftig sind.

Die Fahrposition ist auch nicht die größte – ich hätte es tun können, wenn ich tiefer und weniger aufrecht sitzt. Die Sitze selbst selbst-große Lederschale-sind jedoch auf einer Autobahn-Slog oder auf einer B-Straße durchaus akzeptabel.

Die allgemeine materielle Qualität und Passform und das Finish dieses neuesten A3 sind ausgezeichnet – besser als auf dem neueren, größeren A5. Audi hat auch eine große Sache über das Innere gemacht, das schöner riecht als das Pre-Facelift-Auto. Wir haben keine Witze.

Sie erhalten auch ordnungsgemäße Klimaregelungsschalter, obwohl sich das Ändern des Antriebsmodus immer noch um ein FAFD ist, für das mehrere Taste erforderlich sind, die sich ungünstig weit entfernt befinden. Glücklicherweise können Sie dies auf einem RS3 lösen, indem Sie es einfach in der Stadt bequem lassen und dann alle Ihre bevorzugten Haare auf das Haar auf das Lenkrad programmieren, um sie über den einzelnen RS-Button zu erreichen. Unser Rat wären die weichsten Dämpfer, die mit der schnappigsten Gas- und Getriebekarte und der lockeren ESP -Einstellung gepaart sind.

Hier gibt es einen weiteren kleinen Knopf, der mit einem karierten Flag markiert ist, um absolut alles bis zu 11 zu machen, wenn auch vernünftig, der viel diskutierte Driftmodus des RS3-Entschuldigung, das RS-Drehmoment-Heck-Modus-weniger sofort zugänglich ist. Die Chancen für mich, dieses Tyre-Slaying-Setup zu probieren, standen nicht vor, aber behalten Sie den CT-YouTube-Kanal im Auge, in dem unser Crack-Helmsmith Alex Gassman ihn in den sicheren Grenzen von Bedford Autodrom erforschen wird.

Das RS3 macht also das übliche schnelle Audi -Sachen gut, aber es ist kein stumpfes Instrument. Es ist zweifellos eines der ansprechendsten und amüsantesten Autos, die jemals vier Ringe tragen, und eine passende Absendung an eine der charismatischsten Motoren, die in der Produktion übrig sind.

All dies beginnt bei € 60.135 für die Luke, wobei zusätzlich zu 1000 € für den Salon, den wir gefahren sind,. Unser Carbon Vorsprung -Testauto war ein weiterer 10.000 Pfund, aber Sie konnten leicht mit dem Basic -Auto mit einigen ausgewählten Optionen leben. Wo genau planen Sie 174 km / h?

Dieser Einstiegspreis ist geringer als der Hauptkonkurrent des RS3, der 416 PS, Mercedes-AMG A45 S. Trotz seiner zusätzlichen Leistung ist der Merc etwas langsamer auf 62 Meilen pro Stunde und kann nicht mit dem Fünf-Pot-Charakter des Audi übereinstimmen. Das Auto, mit dem ich es drehen würde, ist der Toyota gryaris-es mag kleiner sein, etwas langsamer und weitaus weniger angenehm, aber realistisch gesehen ist es genauso viel Spaß wie der Rs 3 und kostet gut € 16.000 weniger.

Trotzdem sollten wir froh sein, dass der RS3 existiert. Selbst wenn es einen normaleren Motor hätte, wäre es ein hervorragendes Beispiel für den Allradantrieb Mega-Hatch, aber wenn diese fünf Zylindern wegschlagen und ihren Warbly-Chor singen, ist es umso unvergesslicher. Wir werden es vermissen, wenn es weg ist.