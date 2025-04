Ein neuer Nissan GT-R Hybrid kommt, aber es ist möglicherweise nicht schnell genug

Nissan trummte den Hype über sein nächstes GT-R-Projekt im vergangenen Jahr, als ein leitender Angestellter erwähnte, dass er „Godzilla“ -Elemente ausleihen würde und dass die kompromisslose Leistung für das Projekt nach wie vor eine oberste Priorität bleibt. In den Monaten, die seitdem verstrichen sind, hat die finanzielle Flugbahn des Unternehmens eine scharfe Wendung und nicht in die richtige Richtung gemacht.

Das Unternehmen verzeichnete einen dramatischen Gewinnrückgang um 90% und löste seine weltweiten Fertigungsbemühungen und Tausende von Arbeitsplätzen um 20% aus. Das Fehlen von Portfolio -Innovationen und die unvorhersehbare Verschiebung beinhalten die Elektrifizierung (voll elektrisch und hybrid), die das Unternehmen in eine schwierige Stelle gebracht hat. Das Unternehmen erhielt einen Doppelschlag in großen Märkten, da chinesische Upstarts keinen Raum für EVs für EVS ließen, während der US -Markt trotz eines größeren Portfolios keine aufregenden Teilnehmer von Nissan erhielt. Das Unternehmen musste auch seine elektrischen Limousinen verzögern und den US -Markt im Auge haben. Der größte Rückschlag war jedoch der Zusammenbruch eines Fusionsvertrags mit Honda.

Da die japanische Marke aus dem Bild stieg, fehlte Nissan die Supply -Sharing -Unterstützung durch einen viel größeren Automobilspieler. Ohne einen Technologiestapel, der Etiketten wie BYD und Tesla in seinen wichtigsten Märkten schlagen kann, blutete Nissan mit einer veralteten Aufstellung, was einen Preissenkungszyklus auslöste, um das Lagerbestand zu löschen. Ein Hybrid-GT-R könnte einige dringend benötigte Energie- und Marktinteresse aufweisen, aber eine Wartezeit von bis zu einem halben Jahrzehnt klingt zu lang, als das Unternehmen einer schlechten Geschäftskrise ausgesetzt ist.