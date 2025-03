Ein guter EV und ein anständiger Porsche

Lassen Sie uns für einen Moment die aktuelle Unsicherheit über den Verkauf von EVs und die bittere Spaltung im Internet unter Menschen, die vergessen, dass es in Ordnung ist, mehr als eine Sache zu mögen. Ist der neue elektrische Porsche Macan tatsächlich gut?

Wir müssen unsere eigenen Vorurteile über das Porsche-Abzeichen wirklich außer Acht lassen, wenn es auf der Nase einer 2,3-Tonnen-Batterie-Crossover liegt. Schließlich sind SUVs die Autos, die Porsche das meiste Geld machen, und vermutlich glaubte Electric, eine Menge dieses schweren Hebens, bevor die Welt entschied, dass es noch nicht bereit für EVs ist.

Also werden wir das Württemburg -Waffenmantel für eine Minute aus unseren Köpfen räumen und den neuen Macan aus verschiedenen Perspektiven ansehen: Ist es ein gutes Auto, ist es ein gutes EV und erst dann, wenn wir uns mit diesen befasst haben, ist es ein guter Porsche?

Also ein gutes Auto? Ja. Es ist gut gemacht, wie die meisten modernen Porsches mit einem Innenraum, das eine sofortige Qualität ausgibt. Selbst im kleinsten Porsche -SUV -Angebot fühlen sich die Materialien großartig an, die Infotainment ist ziemlich intuitiv zu navigieren, und es gibt die willkommene Präsenz dieses kleinen Panels auf der Mittelkonsole, mit tatsächlichen physischen Kontrollen für alles, was Sie beim Fahren zwar herumspielen möchten.

Sie können eine einigermaßen niedrige Fahrposition in den zutiefst bequemen Sitzen des Macans übernehmen und Sie in beeindruckender Verfeinerung überflutet. Das Fehlen von Motorgeräuschen in EVs kann manchmal Windgeräusche verschlimmern, aber nicht so hier, selbst mit den säulenlosen Türen des Macan.

Auch die Fahrt ist butterartig glatt, insbesondere mit dem optionalen aktiven Suspensionsmanagement unseres Testwagens, der eine hervorragende Aufgabe darstellt, gebrochene Oberflächen zu dämpfen und Beulen und Kompressionen zu glätten. Zusammen mit der üblichen Gelassenheit und mühelosen Fahrt eines elektrischen Antriebsstrangs ist es wirklich ein schönes Auto, über das man sich befindet.

Der Raum im Rücken ist anständig, wenn nicht umwerfend, und das abfallende Dach und der hohe Kofferraum scheinen das Gepäckraum ein wenig zu beeinträchtigen. Trotzdem hat es eine offizielle Gepäckkapazität von 540 Litern-mehr als weniger Fastback-Rivalen wie seine Audi Q6 E-Tron-Plattformkollegen und der BMW IX. Es gibt auch einen ziemlich winzigen „Frunk“.

Die größte Delle in den täglichen Anmeldeinformationen des Macan ist, dass die Qualität der Software nicht mit der Hardware übereinstimmt. Als ich unser Testauto zum ersten Mal abholte, stieg ich direkt auf die Autobahn und versuchte, die Tempomat zu stecken, nur damit das Auto mir sagte, dass es nicht verfügbar war, weil mein Sicherheitsgurt nicht anschnallt war (es war sehr viel). Dann öffnete ich an einem bitteren frostigen Morgen die Porsche -Begleit -App, um die Kabine vorzubeugen, nur um mitzuteilen, dass beide Frontfenster geöffnet waren und das Auto freigeschaltet wurde. Ein kaltes, panischem Armaturenbrett nach draußen bestätigte, dass keiner dieser Dinge der Fall war.

Nachdem sich die adaptive Kreuzfahrt für die Arbeit entschied, funktionierte sie gut und alle irritierenden ADAS -Systeme waren nur ein paar Bildschirmstöße entfernt. Abgesehen von diesen gelegentlichen Störungen ist der Macan eine sehr angenehme, entspannende Sache. Im Ernst, solange sie mit Ihrer Lebenssituation arbeiten, sind EVs Wirklich Gut für dieses Zeug.

Dies bringt uns zur zweiten Frage: Ist der Macan ein guter EV? Wir fuhren den Macan 4, das am wenigsten leistungsstarke aller Dual-Motor-Macans (nur das einmotorische Basismodell mit hinteren Anträgen sitzt darunter). Eine 100 -kWh -Batterie füttert einen Motor auf jeder Achse und bietet 382 PS (402 PS, wenn Sie die Einstellung der Startregelung verwenden) und 479 Pfund FT Drehmoment.

Wie spekuliert, betrug die zitierte Reichweite unseres Autos 368 Meilen (Porsche zitiert 380 für die effizientesten Spezifikation), und die Effizienz wurde bei 3,36 mi/kWh rechnen. Diese Reichweite ist mit den LECCY-SUV-Standardträger da oben. Ein Doppelmotor-Polestar 4 führt beispielsweise 367 Meilen zitiert und ein ähnliches Tesla-Modell Y verwaltet 373 Meilen.

Natürlich liegt die Realität nie nahe an diesen Zahlen. Als ich das Auto mit einer 98 -prozentigen vollen Batterie sammelte, rechne es mit 280 Meilen Reichweite und fuhr nie wirklich mit größter Effizienz, und habe normalerweise zwischen 2,5 und 2,7 mi/kWh geführt. Dies war jedoch bei dem Wetter, das selbst Menschen aus Newcastle in Betracht ziehen würde, eine große Jacke anzuschalten. Erwarten Sie wie immer eine bessere Leistung in wärmeren Monaten.

Die Reichweite, die es zeigte, war in der Realität ziemlich geerdet, und ein paar längere Reisen führten nie zu einer Reichweite. Auch das Laden war schmerzlos: Porsche zitiert 21 Minuten für den Industriestandard von 10 bis 80 Prozent bei einem 270 kWh -Schnellladegerät, aber selbst bei einem langsameren 180 -kWh -Stecker stieg diese Reichweite beruhigend schnell an.

Porsche enthält auch keinen Ein-Pedal-Modus in seine EVs. Es geht davon aus, dass es effizienter ist, die Motoren vollständig zu lösen und das Auto durch das Runsen Energie zu sparen. Ist das wahr? Wie sehen wir Physiker aus? Der Mangel an schwerer Regeneration schien die Reichweite nicht viel zu behindern, aber es könnte eine Enttäuschung für diejenigen sein, die in anderen Elektrofahrzeugen daran gewöhnt sind.

Wir haben festgestellt, dass es gut ist, allgemein ein Auto zu sein und elektrisch zu sein – wie ist der Macan als Porsche? Gehen Sie darauf ein und erwarten Sie, dass es sich wie ein 911 S/T anfühlt, und Sie werden offensichtlich enttäuscht sein. Das ist deine Schuld.

Die Figuren von Porsche setzen die Zeit von Macan 4 mit 0-62 Meilen pro Stunde auf 5,2 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit bei 137 km / h. Diese Beschleunigungsnummer fühlt sich ziemlich genau an, der Macan liefert seine Macht nicht überraschend wie eine einigermaßen grunzige EV. Es ist eine glatte, konsequente Schwellung, die nie das Gefühl hat, mit Straßengeschwindigkeiten abzuwehren.

Offensichtlich ist es ruhig-Sport und Sport und Modi führen ein ziemlich nicht überzeugendes, sci-fi-ish-Jammern ein, eine Option € 353, mit der wir uns nicht kümmern würden-und offensichtlich gibt es keine Ausrüstung, und es gibt auch keine Versuche, sie zu replizieren. Es ist nicht so ev.

Wenn diese Dinge jedoch gehen, ist es nicht halb schlecht zu fahren. Die Lenkung ist schön gewichtet und das Auto reagiert deutlich und vorhersehbar. Das aktive Suspensionsmanagement, das die Macan -Fahrt so gut macht, wirkt auch dem Körperrollen in beeindruckendem Maße entgegen, sodass Sie große Geschwindigkeit durch Ecken tragen können. Es fühlt sich leichter an, als sein porky Kerbgewicht vorschlägt.

Auch die Bremsen inspirieren von einem festkalibrierten Pedal. Es hat keine spielerische Seite wie ein paar Elektrofahrzeuge mit expliziteren Performance -Slips (ja, wir werden die Hyundai Ioniq 5 N wieder erwähnen), aber im Zusammenhang mit anderen Biggish Electric SUVs können Sie es genießen.

Um die drei Fragen zu beantworten, die wir zu Beginn gestellt haben: Ja, ja, und ja mit ein bisschen Sternchen. Nachdem er sich mit dem Taycan etabliert hat, kann es einen sehr guten EV machen, hat es mit dem Macan erneut bewiesen, und es ist eine Schande, dass sich die offensichtliche Drehung des Flutes gegen EVs zu kämpfen hat.

Es gibt auch die Frage der Kosten: Der Macan 4 beginnt bei € 71.200 und unsere, wie getestet, war ein Schatten über 83.000 Pfund. Sie können und sollten wahrscheinlich ein paar Grand sparen, indem Sie das Auto von 68.500 Pfund erhalten-es ist leichter, nur eine halbe Sekunde langsamer bis 62 km / h und hat eine identische Höchstgeschwindigkeit und mehr Reichweite. Selbst das ist jedoch rund 8.000 Pfund mehr als ein grundlegender Audi Q6 E-Tron oder Polestar.