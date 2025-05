Der 2025 Fiat 500E passt zur Definition von „Stadtauto“. Es ist sehr klein und perfekt für ein Leben in der Stadt und in winzige Parkplätze geeignet. Leider bestimmt die minimale Größe des Autos einen 37-kWh-Akku, der eine EPA-geschätzte 149 Meilen Reichweite bietet. Wenn Sie mit diesem begrenzten Bereich und dem 2+2-Sitzplatz des Autos zufrieden sein können, ist der Fiat 500E mit einer Gesamtlänge von nur 143 Zoll (weniger als 12 Fuß) für seine lokal fokussierten Fähigkeiten gut geeignet. Der Miniaturkoffer bietet nur acht Cu. ft. Speicherplatz.

Der aktuelle 2025 Fiat 500E ist ebenfalls sehr stilvoll. Das Startmodell ist eine Armani Edition-Zusammenarbeit mit Armani-Logos auf seinen Eco-Leather-Sitzen, Special 17 „Armani-Logo-Rädern, einer Auswahl von zwei einzigartigen Außenfarben (Dunkelgrün und Keramikgrüne) und einem von Andrea Bocelli ausgewählten JBL-Audio-System mit sieben Lautsprechern.

Leistungsstatistiken für den 2025 Fiat 500E nach Auto- und Fahrertests geben in 7,8 Sekunden 0 bis 60 Meilen pro Stunde an, wobei die Quarter-Meile in 16,1 Sekunden mit einer Fallengeschwindigkeit von 85 Meilen pro Stunde und der Straßenbelastung auf dem 300-Fuß-Skid-Pad von 0,83 g verläuft. Der Preis des Basic 2025 Fiat 500E wurde um 2.000 US-Dollar auf 30.500 US-Dollar reduziert, während die luxuriöse 500E Armani Edition bei 37.495 US-Dollar MSRP landet. Es ist auch erwähnenswert, dass es ein weiteres Fahrzeug gibt, das mit dem Fiat 500E für die schlechteste EV -Reichweite in 149 Meilen verbunden ist – dem Nissan Leaf S, einem der billigsten Elektroautos.