Dieser langweilige Toyota Camry ist das beste Auto, das Sie nicht in Betracht ziehen

Der Toyota Camry ist in seiner derzeitigen Iteration mit seinem High-Tech-Hybrid-Antriebsstrang und dem Wettbewerbspreis ein so perfekter Pendlerauto, wie Sie es hoffen können-aber es ist nicht besonders interessant. In der Automobilszene ist es nicht zu sagen, dass ein Camry „langweilig“ ist. Es ist, als würde man sich über Fluggesetze in einem Standup beschweren, es ist entscheidend auf dem Boden.

Eine Generation von Toyota Camry, insbesondere der von 1992 bis 1996 hergestellten dritten Generation, könnte einer der besten Autos sein, die Toyota jemals hergestellt wurden, und sie ist in ein außergewöhnlichem Normcore -Blech eingewickelt. Vier Jahre sind für eine einzelne Autogeneration nicht sehr lang. Trotzdem werden Sie wahrscheinlich Dutzende von Camrys der dritten Generation immer noch herumlaufen sehen. Sie sind ebenso ein Grundnahrungsmittel der amerikanischen Automobillandschaft der 90er Jahre wie der Ford Crown Vic und der Chevy Camaros aus Catfish-Ära.

Es ist nicht so ikonisch (im klassischen Sinne des Wortes) wie der Toyota Supra aus derselben Zeit, aber dieser Camry hat es dort, wo es zählt – verstohlene Kompetenz.