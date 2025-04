Diese schlechte Parkhäuser kann Ihre Bremsrotoren verziehen

Wenn die Feststellbremse während der Fahrt eingesetzt wird, wendet sie den kontinuierlichen Druck auf das Bremssystem aus – im Grunde genommen wie gleichzeitig den Fuß auf der Bremse und des Gas. Diese anhaltende Reibung erzeugt eine intensive Wärme, die sich auf die Bremsflüssigkeit ausbreiten kann. (Die Bremsflüssigkeit ist für den Übertragung des Drucks vom Pedal zum Bremsmechanismus verantwortlich, sodass das Fahrzeug langsamer oder anhalten kann.) Wenn diese übermäßige Wärme ausgesetzt ist, kann die Bremsflüssigkeit kochen, was die Bremsen weniger effizient macht. Dieses Phänomen, das als Bremsverblutung bekannt ist, kann das Bremspedal weniger kraftvoll (oder sogar geradezu nicht reagieren).

Die Zerstörung Ihrer Bremsrotoren ist eine weitere häufige Folge übermäßiger Wärme. Wenn die Rotoren verzerrt werden, verlieren sie ihre glatte, gleichmäßige Oberfläche, was einen ungleichmäßigen Kontakt mit den Bremsbelagern verursacht. Dies kann zu Vibrationen oder Pulsationen beim Bremsen führen (ein Zeichen des Austauschs von Bremsbelagern), was es schwieriger macht, das Fahrzeug reibungslos zu stoppen. In schweren Fällen kann der Klebstoff, der die Bremsbelag -Auskleidung zusammenhält, zusammenbrechen und dazu führt, dass die Auskleidungen knacken oder getrennt sind. In diesem Fall sind sofortige Reparatur oder Ersatz erforderlich, um Ihre Bremsen wieder sicher zu machen. Das Ignorieren dieser Warnschilder kann zu weiteren Schäden am Bremssystem und höheren Reparaturkosten führen.