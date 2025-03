Diese beiden Geräte können Ihnen helfen, ein Telefon in Ihrem Auto sicher zu verwenden

Die andere Option für Autobesitzer, deren Fahrzeuge nicht auf der Liste von Apple CarPlay und Android Auto-kompatiblen Systemen stehen (was bedeutet, dass jeder, der ein Auto besitzt, das vor 2014 hergestellt wurde), ein Bluetooth-Freisprechgerät ist. Diese Wahl ist wahrscheinlich noch sicherer für Treiber, da sie die Notwendigkeit eines Bildschirms insgesamt beseitigt und stattdessen ein paar einfache Tasten enthält. Das oben abgebildete quadratische Gerät, das nicht breakzierbare Bluetooth 5.3 FM-Sender für das Auto ist, kostet nur 26,99 US-Dollar und kann in nahezu jedem Auto da draußen verwendet werden, solange Sie eine 12-V-Steckdose und ein eingebautes Radio haben. Platzieren Sie das Gerät einfach in den elektrischen Stecker und schalten Sie das Radio Ihres Autos auf den auf dem Gerät aufgeführten Sender ein. Dann können Sie Musik abspielen und Anrufe über die Lautsprecher Ihres Autos entgegennehmen.

Alternativ rutscht der Sunitech Bluetooth -Autolautsprecher auf Ihr Sonnenvisor, verfügt über ein eigenes Lautsprechersystem und muss separat aufgeladen werden. Das Gerät verfügt über eine große, grüne Taste, die Siri oder Google Assistant aktiviert und Sie mit Angaben von Befehlen angeben, Anrufe tätigen, Texte senden oder Musik abspielen können. Diese Befehle werden dann über die Lautsprecher des Geräts beantwortet, was hilfreich sein könnte, wenn Sie den Sound näher an Sie möchten, aber für Passagiere möglicherweise ärgerlich sein. Bei 31,99 US -Dollar ist es jedoch eine weitere billige Möglichkeit, die Augen von der Straße für einen einfachen Anruf zu vermeiden.