Diese 3 Subaru -Modelle stammten tatsächlich von einem anderen Autohersteller

Während Subaru sich in Zukunft dazu verpflichtet hat, ein eigenes Elektropreis aufzubauen, verkauft es vorerst nur ein elektrisches Modell. Dieses Modell ist die LOLOTERRA und es ist im Wesentlichen eine wiedergebadete Version des Toyota BZ4X. Es wurde von Toyota im Werk des Autoherstellers in Japan gebaut und ist eines von mehreren aktuellen und zukünftigen Modellen, die von den beiden Herstellern geteilt werden. Die andere, bekanntere aktuelle Zusammenarbeit von Subaru-Toyota ist die Brz/Gr86, in der sowohl Toyota- als auch Subaru-Abzeichenversionen des kleinen Sportwagens im Gunma-Werk von Subarus in Japan gebaut wurden.

Berichten zufolge arbeiten die beiden Unternehmen auch an zukünftigen EV -Modellen zusammen, aber vorerst bleibt die LOLOTERRA das einzige Produkt des gemeinsamen EV -Projekts. Die LOOLTERRA startet bei knapp 40.000 US -Dollar für 2025, obwohl Käufer, die einen kaufen möchten, warten möchten, bis die stark überarbeitete 2026 LOERTERRA im Herbst 2025 in Händlern ankommt. Es hat eine größere Reichweite, schnellere Ladezeiten und verbesserte Infotainments im Vergleich zum Ausgangsmodell, aber es gibt noch kein Wort, aber es kostet es.