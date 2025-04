Dies sind die einzigen Yamaha -Motorräder in James Bond -Filmen

Es ist kaum eine Überraschung, dass Yamaha in den 1980er Jahren sein James Bond -Franchise -Debüt feierte, da die Marke selbst einen globalen Anstieg der Popularität erlebte, dank der Rennstrecke der Welt zu einem großen Teil zu einer neu entdeckten Dominanz. Die Marke baute natürlich genauso starker Ruf für Trail Ready-Motorräder, einschließlich des Yamaha XT500.

Diese unvergessliche Verfolgungsjagd fand in der Tat fest, dass Bond ein Paar potenzielle Attentäter auf einer Reihe von Skiern flüchtet. Diese Tatsache bewertet es gleichzeitig als eine der genialeren und absurd über die Top -Szenen in der Geschichte des Franchise – auch wenn einige Franchise -Diehards argumentieren könnten, dass die Snow Chase -Szene in „On The Secret Service ihrer Majestät“ weit überlegen ist. Wo immer Sie in dieser Debatte stehen, mit dem Film von 1969 zeigte sich kein Paar von Jungs, die die Skihänge im Sturm auf maschinengewehrkleidetem Yamaha von den Skihängen erfassen, sodass es keinen Platz in diesem besonderen filmischen Gespräch hat.

Was den XT500 angeht, als das Fahrrad seine Nahaufnahme in „nur für Ihre Augen“ verdiente, war es bereits seit fünf Jahren in der Yamaha -Aufstellung. Der Build hatte auch einen semi-legendären Status unter Yamahas verdient, nachdem er 1978 und 1979 bei den ersten beiden Ausbrüchen der berühmten Paris-Dakar-Kundgebungen Siege errungen hatte. Und es ist eine sichere Wette, dass diese Profiler Siege den immer zuverlässigen SXT500 auf seiner Reise auf die große Leinwand unterstützt haben.