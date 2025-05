Dies ist das teuerste Junk -Auto, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde

Das Junk Car einer Person kann wirklich den Schatz eines anderen sein. Rudi Kleins Schrottplatz war sicherlich voller Schatz, wie eine RM-Sotheby’s-Auktion im Jahr 2024 enthüllte. Kleins Sammlung war voller verwirrter Sportwagen, zerkleinerten Autokörper und HiLe Viele staubige Autoteile, die nach seinem Tod versteigert wurden.

Obwohl sie nicht mehr unterwegs sind, können Junk -Autos immer noch überraschend Wert haben – insbesondere wenn sie ungewöhnliche Modelle sind, die für Teile verwendet werden können, die Sammler ansprechen oder besondere Funktionen haben. Eine seltene Mercedes SL Gullwing -Legierung von 1956 war vielleicht der größte Schatz der Auktion und verkaufte sich für eine riesige 9,355 Millionen US -Dollar, einschließlich Provisionsgebühren. Das Auto hatte seit 1976 Staub in Rudi Kleins Sammlung gesammelt, als er ihn zum ersten Mal für 30.000 US -Dollar kaufte (ca. 168.611 US -Dollar, wenn er die Inflation berücksichtigt hat).

Im Vergleich zu einigen anderen Fahrzeugen in Kleins Hof wurde der Mercedes-Benz 300 SL von 1956 in überraschend gutem Zustand verkauft, wobei das klarste Problem innen und außen eine dicke Staubschicht war. Das Auto war jedoch unter seinem Schmutz immer noch nicht perfekt, dank einer Delle im Heck, die in den frühen 1980er Jahren einen Gabelstapler in sie zurückging. Andere Gegenstände waren in viel schlimmerem Zustand, wie die zertrümmerten Teile eines 1967er Ferrari 330 GTC, obwohl sie immer noch zu großen Preisen verkauft wurden.