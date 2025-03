Die Vor- und Nachteile des Austauschs Ihres Donuts durch einen Ersatzreifen in voller Größe

Beim Tausch eines Donuts mit einem Ersatzangebot in voller Größe gibt es auch Nachteile, die Sie vor diesem Vorgehen in Betracht ziehen sollten. Der offensichtlichste Nachteil ist der Platz, der für den Schalter erforderlich ist. Für viele kleine Autos sind Donuts in der Regel in Radbrunnen unter dem Ladungsraum versteckt. Inzwischen haben einige SUVs eine extern montierte Reifenhalterung an der hinteren Ladetür, um ein externes Tragen eines Ersatzes in voller Größe zu ermöglichen. Wenn Sie keinen so externen Reifenträger haben, müssen Sie den Brunnen im Frachtbereich überprüfen, um sicherzustellen, dass er einen Reifen in voller Größe tragen kann. Ein weiterer Nachteil ist die Zunahme des Fahrzeuggewichts. Reifen in voller Größe sind viel schwerer als Donuts. Daher kann das Tragen von Kraft die Kraftstoffeffizienz, die Fahrzeughandhabung und die Leistung beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere für kleinere Fahrzeuge, die nicht viel Last tragen sollen. Ersatzteile in voller Größe können 50 Pfund oder mehr wiegen, und die Autohersteller haben die einfachen Gewichtsparnisse aus Gründen des Kraftstoffverbrauchs genommen.

Das Hinzufügen eines Ersatzreifens in voller Größe kehrt dies um und erhöht die langfristigen Betriebskosten. Last but not least sind die Kosten des Schalters. Reifen in voller Größe sind teurer als Donut-Ersatzteile, und es können Änderungen erforderlich sein, um den größeren Reifen in vielen modernen Fahrzeugen aufzunehmen. Die meisten qualitativ hochwertigen Ersatzreifen-Montageklammern oder -Abordien sind nicht günstig, und die zusätzlichen Kosten rechtfertigen möglicherweise nicht die Vorteile eines Ersatzteils in voller Größe, insbesondere wenn Sie ein knappes Budget haben.