Die schlechtesten Möglichkeiten, wie Autoversicherungsunternehmen Ihre Daten verwenden könnten

Die Vereinigten Staaten sind in Bezug auf den Straßenverkehr eines der geschäftigsten Länder der Welt, mit fast 230 Millionen Fahrern und etwa ebenso vielen Fahrzeugen in Betrieb pro Statista. Angesichts dieser Zahlen ist es nicht überrascht, dass im Jahr 2019 ungefähr 12,15 Millionen Fahrzeuge an Straßenunfällen beteiligt waren.

Die meisten Fahrer sind wahrscheinlich irgendwann in einen Straßenunfall verwickelt, sodass eine Kfz -Versicherung finanzielle Schutz und Seelenfrieden bietet. In nahezu jedem Bundesstaat ist es auch eine gesetzliche Anforderung, obwohl die spezifischen Anforderungen und Deckungsoptionen variieren können. Die Marktgröße der Automobilversicherungsbranche in den USA wurde in der Nachbarschaft im Jahr 2023 geschätzt.

Diese Datenpunkte veranschaulichen nicht nur die schiere Skala des Straßenverkehrs in den USA, sondern zeigen auch, wie wichtig und leistungsfähig die Kfz -Versicherungsbranche ist. Diese Macht spiegelt sich auch in der Menge der Datenversicherungsunternehmen für Fahrer wider. Aber wie erhalten und verwenden sie diese Daten? Folgendes müssen Sie wissen.