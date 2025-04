Die Nissan GTR 0-60 Zeit: Wie schnell ist es?

Der Nissan GT-R, auch als Godzilla bekannt, ist ein richtig schneller Sportwagen. Es ist aus mehreren Gründen ikonisch, einschließlich des Status eines verbotenen Fruchtfruits hier in den USA in den ersten Jahren, aber der größte Treiber für seine Popularität ist die Leistung über mehrere Generationen hinweg. Der GT-R entwickelte sich im Laufe der Jahre mit allen möglichen Leistungsverbesserungen, aber viele der beliebtesten Modelle wurden vom RB26DETT-Motor angetrieben, einem inline-Six-Motor mit zwei Turboladern, der eine gemeldete 276 PS leistete. Der jüngste Nissan R35 GT-R, der 2024 eingestellt wurde, war mehr als doppelt so stark.

In seinem letzten Produktionsjahr wurde der Nissan R35 GT-R von einem 3,8-Liter-V6-Motor mit zwei Turboladern angetrieben, der 565 PS und 467 lb-ft Drehmoment produzierte. Das Getriebe war eine schnelle Sechsgang-Doppelkupplungs-Automatik mit Downshift-Revabw-Matching, die in nur 0,15 Sekunden durch Zahnradwechsel geschaltet wurde. Laut Outlets wie Car und Driver könnte der GT-R in nur 2,9 Sekunden von null auf 60 Meilen pro Stunde verlaufen-eine erstaunliche Zeit, in der man seine Leistung und das signifikante Bordsteingewicht betrachtet (etwa 4.000 Pfund nach Nissan).

Um so schnell zu beschleunigen, erfordern die meisten Performance-Autos viel mehr PS, ein ultraleuchter Chassis oder irgendeine Form der Elektrifizierung. Der 495-PS-Chevrolet Corvette wiegt beispielsweise etwa 250 Pfund weniger und beschleunigt laut Auto und Fahrer in etwa zur gleichen Zeit (3,0 Sekunden). Der 388-PS-Porsche 911 wiegt 3.472 Pfund, dauert jedoch 3,1 Sekunden, um 60 Meilen pro Stunde zu erreichen.