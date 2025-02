Die Limousinen der New Honda 0 -Serie und der SUV endlich Uncloak Marke EV Masterplan

Honda hat seine Zukunft in Las Vegas auf der CES 2025 vorgestellt. Der japanische Hersteller hat zwei Prototypen enthüllt: den Honda 0 -Limousinen und den Honda 0 SUV. Nicht zufrieden mit zwei neuen Autos, es wird auch den Deckel auf einem neuen Betriebssystem, Asimo OS, aufgehoben, das auf den EVs der Marke erscheinen wird.

Der 0 -Salon ist eine Fortsetzung des Konzepts, das Honda auf die CES 2024 geführt hat, obwohl sie jetzt viel näher an der Produktion. Es wird das Flaggschiff der Autos der 0 Serie mit frisch entwickelten EV -Architektur, Next -Gen -Technologie und Will, so Honda, einen Entwicklungsansatz namens „Thin, Light and Wise“ verkörpern. Honda sagt, dass es mit der autonomen Fahrtechnologie der Stufe drei ausgestattet ist und dank seiner neuen ASIMO -OS -Software „eine Mobilitätserfahrung für jeden einzelnen Benutzer angepasst“ anbieten kann.

In Bezug auf den Prototyp hält der Prototyp viel von dem, was Hondas Konzept von Honda zu einem Showstopper gemacht hat. Es ist lang, niedrig, breit und sieht aus wie ein Auto aus der Zukunft und nicht aus der Zukunft, das ab 2026 erhältlich sein wird.

Der Honda 0 SUV wird jedoch das erste Modell der Honda 0 -Serie sein, das 2026 wiederum verfügbar ist. Wie bei dem 0 -Salon verwendet er den Ansatz „Dünne, leichte und weise“ Entwicklungen, um den Innenraum und die Sichtbarkeit zu maximieren. Laut Honda verfügt es über 3D-gyroskopische Sensoren, die entwickelt wurden, um seine Robotikprogramme zu unterstützen, um bei der Schätzung der Einstellung und der Stabilisierung der Stabilisierung zu helfen. Abhängig davon, wie Sie das lesen, wird es entweder in fortschrittlichen Stabilitätskontrollsystemen oder in einer Art rudimentärem Flug verwendet. Höchstwahrscheinlich der erstere.

Wenn die 0 -Serie veröffentlicht wird, wird sie mit Asimo -Betriebssystem geliefert. Sie können den Namen ASIMO erkennen – es war der Name, der dem glücklichen kleinen Roboter, der Honda im Jahr 2000 enthüllte, gegeben wurde. Seit Jahren wurde ASIMO verwendet, um das Publikum auf der ganzen Welt zu begeistern und das Lernen im Bereich der Robotik voranzutreiben. Während Asimo selbst nicht mehr in der Entwicklung ist, hat Honda seine Arbeit in Robotik und verwandte Technologie fortgesetzt.

Asimo OS wird laut Honda ECUs für fortschrittliche Fahrerhilfesysteme, Infotainment und automatisierte Fahrtechnologie kontrollieren. Über die Luftaktualisierungen hält das ASIMO -Betriebssystem in der Schleife und in der Lage, alles zu tun, was Honda es schaffen kann.

Die Autos der 0 Serie werden auch von der automatisierten Fahrtechnologie (wo legal) profitieren. Die autonome Technologie der Stufe 3 wird auf dem Auto zu sehen sein und die Fahrer in bestimmten Situationen ihre Augen von der Straße ablenken lassen, damit das Fahrzeug übernehmen kann. Hondas verwendete KI -Lernen in Kombination mit Verhaltensmodellen erfahrener Treiber, um es als besserer, intelligenterer Fahrer zu lehren – die Idee, die Hirnhilfsfahrer des Autos bei der Vermeidung von Unfällen zu haben. Da mehr Technologie verfügbar ist oder legales Honda das Auto aus der Ferne aktualisieren kann.