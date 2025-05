Die klassischen Pontiac Station Wagons John Wayne liebten es zu fahren

Es ist nicht klar, wie viele Pontiac Grand Safaris John Wayne im Laufe der Jahre gehörten, aber einige Outlets glauben, dass er in den 1970er Jahren mindestens drei gekauft hat. Es scheint, dass die Ikone, die seinen Fans als „The Duke“ bekannt waren, nicht mit Blitz getroffen wurde, als er in der Stadt fuhr, und stattdessen ein gewisses Maß an Komfort für ihn und seine Familie zu bewerten, die nur der geräumige Pontiac Station -Wagen bieten konnte.

Aber Wayne fuhr nicht in einem Grand Safari in Los Angeles in Los Angeles. Nein, er ließ seine Familie Wagen von der einzigen George Barris in seiner legendären Garage für Barris Kustom Industries angepasst. Barris und seine Crew waren für einige der bekanntesten Fahrzeuge in der TV-Geschichte verantwortlich, darunter das ursprüngliche Batmobil und ein Paar aufgemotzte Hot Rods, die in „The Munsters“ zu sehen sind. Sie können sogar einen schleppenden Schleppwagen, der für die „Sanford & Son“ -Legende Redd Foxx – den Lil Redd Recker – aus den coolsten benutzerdefinierten Autos aller Zeiten von George Barris ausgetragen hat.

Was Barris ‚Arbeit an John Waynes Grand Safaris betrifft, war er nicht genau in den Fahrzeugen wild. Vielmehr beauftragte der Herzog Barris weitgehend, die Dächer der Fahrzeuge zu heben, um sowohl seinen 6-Fuß-4-Frame als auch seine Cowboy-Hüte aufzunehmen, die Wayne während der Fahrt nicht immer abheben wollte.