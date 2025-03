Die heißen Räder Pontiac Aztek haben ein Breaking Bad Osterei im Kofferraum versteckt

Der „Breaking Bad“ Referenz im Pontiac Aztek -Brauch ist nicht das erste Osterei, das Mattel versteckt hat. Die Marke hat seit Jahren Spaß gemacht, kleine Edelsteine ​​in die Replikate. Wenn Sie herumliegen, können Sie wahrscheinlich ein paar Häden finden, wenn Sie ein paar Laderisen und die Logie -Gegenteils haben. Einige der Haufen, die sich in den Vorgängen befinden. Einige der Logie -Läden, die sich in den Loga -Besitzern befinden. Ein Bahnhofsgebiet.

Es gibt ein Tiktok -Video von SuperTreasurehunt, das einige verschiedene Ostereier in heißen Rädern enthüllt, einschließlich des Pontiac Aztek Custom. Sie nehmen sogar die Autos auseinander und schauen Ihnen die Ostereier genauer an. Wenn Sie das nächste Mal die Hot Wheels -Kollektion eines Geschäfts durchsuchen und nach den heißen Rädern suchen, die mehr wert sind, als Sie sich vorstellen können, schauen Sie unbedingt genauer an. Sie wissen nie, was Sie finden werden.