Die bevorstehende Smart #6 wird mit elektrischen Fließheck wie The VW ID.3 gegeneinander antreten.

In Smarts Ziel, jedes Jahr ein neues Auto zu starten, wird ein Modell mit dem Namen Nr. 6 im Jahr 2025 vorgestellt und im folgenden Jahr in den Handel kommen.

Wie Sie in unserem exklusiven Bild sehen können, ist die Nr. 6 in der Größe eines Volkswagen -Golfes ähnlich und das Unternehmen hat stark angedeutet, dass es sich um ein Fließheckmodell handelt.

Smart hat in letzter Zeit SUVs mit der Nr. 1 und Nr. 3 auf den Markt gebracht, und der Nr. 5 ist für 2025 bestätigt. Der europäische CEO des Unternehmens, Dirk Adelmann, hat jedoch erklärt, dass die Nr. 6 kein SUV sein wird. Er sagte: „Wir haben jetzt drei SUVs in der Aufstellung, wobei Nr. 3 ein SUV/Coupé-Crossover ist. Neben diesem Körperstil gibt es einen Markt, und wir möchten das definitiv ansprechen – mit einem Fließheck oder einem anderen Körpertyp. “

Adelmann wies auch darauf hin, dass Smart in einer erstklassigen Position war, um Mercedes in den nächsten zwei Jahren zu nutzen, um die A-Klasse-Produktion zu beenden. Der deutsche Riese besitzt einen Mehrheitsanteil an Smart.

Er kommentierte: „Wenn sie (Mercedes) ihr Portfolio im C-Segment verdünnen, ist Smart die natürliche Brücke für diejenigen Kunden, die in diesem Segment keinen Mercedes mehr bekommen. Sie freuen sich also, uns in den Ausstellungsräumen zu haben, und wir freuen uns, die Brücke für die Kunden zu sein, die von einer anderen Marke zu Smart und dann von Smart zu Mercedes in Zukunft auftreten. “

Die Nr. 6 verwendet wahrscheinlich denselben Akku und den gleichen Motor wie die Nr. 3, obwohl dies noch bestätigt werden muss. Wenn dies der Fall ist, würde dies die Nr. 6 mit 47 kWh und 62 kWh Batterien ausgeben und die Ausgänge bis zu 268 PS ausführen. Eine Brabus Performance -Version wäre auch mit 422 PS.

Die Entwicklung der Nr. 6 ist bereits im Gange und das neue Auto wird wahrscheinlich die nachhaltige Erfahrung der Muttergesellschaft Geelys Architecture (SEA) einsetzen. Dies wird bereits für die Nr. 1 und Nr. 3 verwendet. Der Ersatz für die Smart Fortwo und ForFour -Modelle sind weiter entfernt, obwohl das Unternehmen die Namen Nr. 2 und Nr. 4 für diese Autos reserviert hat, wenn es einen geeigneten Partner finden kann, mit dem sie zu den richtigen Kosten aufgebaut sind.

Die Nr. 6 wird in der zweiten Hälfte von 2025 bekannt gegeben und wird bestätigt, dass er 2026 in den Handel kommt, aber Smart hat keine Einzelheiten zur Preisgestaltung angegeben.