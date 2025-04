Die besten (und schlechtesten) Autoschlüssel, die jemals gemacht wurden

Vorhersehbar haben wir einen weiteren Hypercar, der für seine unglaubliche Liebe zum Detail bekannt ist. Vor kurzem rannte die Pagani Huayra in den Sonnenuntergang, und obwohl wir uns für ihren Ersatz, die Utopie, begeistert haben, können wir nicht die Tatsache meiden, dass die Huayra einen neuen Standard für das, was sich das Hypercar -Erlebnis anfühlen sollte. Dies schließt den Schlüsselfob ein. Der Huayra -Schlüssel ist wie das Auto selbst eine Seite von Porsche und Tesla. Es besteht aus Metall und unterteilt sich in zwei Teile, die von einem Magneten zusammengehalten werden. In frühen Modellen ohne startlosen Start entfernen Sie die vordere Hälfte und setzen sie in einen Stapel in den Mittelstapel ein, um den Twin-Turbo V12 zu starten.

Pagani war auch ziemlich nachdenklich einen Platz, um die vordere Hälfte des Schlüssels neben der Feststellbremse zu montieren: direkt nach oben und ernsthaft cool aussah. Bei näherer Betrachtung werden Sie jedoch feststellen, dass der Schlüssel im Metallgehäuse direkt von einem Mercedes der späten 2000er Jahre liegt. Kein Wunder, die Huayra verwendet einen von AMG abgeleiteten V12, aber was für eine großartige Möglichkeit, ihn zu maskieren. Die einzige geringfügige Enttäuschung ist, dass später Huayra -Modelle einen Starter -Knopf hinzugefügt wurden, sodass der Schlüssel kein Schlitz gab. Schade wirklich.