Die 7 erfolgreichsten Lexus -Fahrzeuge, die jemals verkauft wurden

Die Deutschen bieten seit langem Premium -kompakte Fließheckbacks in Europa an. Mercedes-Benz zog Familien mit der Minivan-ähnlichen A-Klasse an. BMW ging mit der 1-Serie mit Hinterradantrieb den Enthusiast-Weg. Audi hatte eine Premium -Sicht auf den VW -Golf mit der A3. Lexus wollte natürlich ein Stück Kuchen und starteten 2011 den CT 200H in Europa und Nordamerika. Sein differenzierender Faktor – den Hybrid -Antriebsstrang.

Wie der Audi A3 nutzte der CT 200H die gleiche MC -Plattform wie Toyotas Kompaktangebot, die Auris. Gleicher Radstand. Gleiches 1,8-Liter-Hybridantrieb. Natürlich hat Lexus auch seine Due Diligence gemacht und das Innenraum mit besseren Materialien, Passform und Finish verbessert. Der CT 200H hatte auch mehr Tonisolierung, was zu einer ruhigeren Fahrt führte.

Wie zu erwarten war, war der 134-PS-Hybrid mit einer EPA-Stadtbewertung von 43 MPG fantastisch. Dank der straffen Suspension handelte es gut mit Ecken, aber der CT 200H war nie schnell – es sprintete in gemütlichen 10,5 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde. Für ein schleppendes Auto, insbesondere eines mit einem Lexus-Abzeichen, wäre eine weichere Federung wahrscheinlich vorzuziehen gewesen.

Insgesamt hatte der CT 200H nicht das, was für den Wettbewerb notwendig war. Eine leistungsstärkere Hybridoption hätte wahrscheinlich ihr Vermögen umgedreht, aber sie kam nie an. Vielleicht hat Akio Toyoda vielleicht ein F-Sport-Modell gekocht. Was auch immer das Problem war, nachdem Lexus nach sieben Jahren schwindender Verkäufe in den USA und Kanada den CT -Hybrid nach kurzer Zeit eingestellt hatte.