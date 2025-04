Die 6 mächtigsten fabrikgebauten Honda -Sportwagen, die von Pferdestärken eingestuft werden

Der aktuelle Modell der Civic Typ R verwendet den gleichen Motor wie sein Vorgänger, jedoch mit einem leichten Auftrieb der Pferdestärke. Wie bei der Vorgängergeneration folgt diese Ausgabe dem Trend, in Abhängigkeit von der Region, von 297 PS in Brasilien, bis 315 PS in den USA und schließlich in 325 PS in Europa und Japan mehrere Bewertungen zu haben.

Diese Motoren bieten außerordentlich hohe PS-zu-Desplacement-Verhältnisse-1.996 ccm, die in der europäischen und japanischen Spezifikation 325 PS anstrengen. Zugegeben, der Turbo macht den größten Teil des schweren Hebens hier, um all diese Macht zu machen, aber jede moderne heiße Luke mit über 300 PS ist sicher ein absoluter Aufruhr – und die Stromzahlen werden wahrscheinlich nur von hier aus steigen.

Dieser Civic konkurriert direkt mit ähnlichen heißen Luken wie der GR -Krone; Es ist nicht überraschend, dass der Typ R die Bewertung von 300 PS übertrifft, obwohl die Corolla AWD hat. Unabhängig davon, auf welcher Seite des Zauns Sie sitzen, gibt es viel Respekt vor Hondas neuesten und bisher größten bürgerlichen Antrieb. Obwohl seine Zahlen im Vergleich zu Hondas aktuellen Top-of-the-Line-Motoren verblassen.