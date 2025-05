Der wenig bekannte Trick, der die Blendung durch LED-Scheinwerfer verringern kann

Wenn Sie hinter dem Lenkrad sind, können effektive Scheinwerfer den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Insbesondere LED-Lampen sind gut darin, die Sicht zu erhöhen und sicherzustellen, dass sich auf dunkle oder schlecht beleuchtete Straßen kein Hindernis in den Weg stellt. Aus Sicht des Fahrers können die Scheinwerfer anderer jedoch ein Ärgernis sein. In den letzten Jahren sind LED -Scheinwerfer bemerkenswert hell geworden (obwohl sich das ändern könnte) und bei Autos und LKWs gleichermaßen weit verbreitet, wobei wir uns weiter von den Tagen, an denen alle Autos die gleichen Scheinwerfer hatten, weiterhin von uns gebracht wurden. Diese können vorübergehend entgegenkommende Fahrer blind blind, die nicht wissen, wie sie sich vor ihrem Blick schützen können. Glücklicherweise ist es nicht unmöglich, die Augenbelastung aus solchen Lichtern zu vermeiden, und kann mit einem einfachen Trick vermieden werden.

Um diesen Trick mit Scheinwerferkämpfer abzuziehen, müssen Sie nur wissen, wie Sie die Helligkeit auf Ihrem Dashboard-Display einstellen. Wenn Sie es bei Nacht in einer geringeren Helligkeit halten, können es Ihren Augen leichter an helle, entgegenkommende Scheinwerfer einstellen, sobald sie auftreten, da dies den Kontrast zwischen den beiden Lichtquellen verbessert. Es liegt auch in Ihrem Interesse, Ihre Windschutzscheibe frei von Fingerabdrücken und anderen Flecken zu halten. Diese Unvollkommenheiten können die Auswirkungen des Scheinwerferblendens verstärken. Daher wird ein Mikrofaser-Tuch und ein Windschutzscheibenreiniger eingesetzt, um die Windschutzscheibe regelmäßig abzuwischen, einen großen Vorteil für Ihre Augen.

Dies ist nur eine Methode, um sich vor Scheinwerfern mit Augenleitungen zu schützen, und eine der wichtigsten Sicherheits-Tipps zum Fahren nachts. Es gibt einen weiteren einfachen Trick, den Sie auf der Straße verwenden können, um ihre Auswirkungen auf Ihre Sicht beim Fahren zu verringern, bei dem sich keine Änderung der In-Car-Technologie umfasst.