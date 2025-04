Der versteckte Toyota Highlander bietet nach jedem Platinbesitzer suchen

Für einen Autohersteller mag es seltsam erscheinen, einen Gegenstand wie eine Frachtabdeckung innerhalb der Grenzen des Fahrzeugs zu verbergen. Und da viele Highlander -Platinbesitzer die Existenz des Zubehörs nicht bewusst zu sein scheinen, ist es eine schütze Annahme, dass selbst viele Toyota -Händler nicht wissen, dass die Frachtabdeckung im Kofferraum des Fahrzeugs zusammen mit dem Ersatzreifen, dem Jack und dem Lug -Wrding tatsächlich versteckt ist.

Selbst so praktisch wie Frachtabdeckungen – Tonneau -Cargo -Cover können sogar dazu beitragen, die Kilometerleistung eines Pickups zu verbessern – ist es nicht immer ideal, sie an Ort und Stelle zu haben. Tatsächlich können sie für SUVs wie den Highlander den verfügbaren Speicherplatz einschränken, unabhängig davon, ob sie geschlossen werden oder nicht. In diesem Fall hat das Designteam von Toyota wohl einen Job gemacht, um einen klugen Ort zu finden, an dem Sie das Cover verschenken können, wenn es nicht benötigt wird. Das Scheitern war eindeutig darin, dass Highlander -Händler und -besitzer tatsächlich wissen, wo es versteckt ist.

Wenn Sie die versteckte Funktion in Ihrem Highlander Platinum finden möchten, müssen Sie zunächst die hintere Luke öffnen und auf das Lagerraum unter der Oberfläche des Laderaums zugreifen. Dort sehen Sie das oben erwähnte Ersatzreifenausrüstung und genau darüber sehen Sie einen langen Fall, der an beiden Seiten des Speicherfachs befestigt ist. Das ist in der Tat Ihre Frachtabdeckung, die entfernt und in den Laderaum eingesetzt werden kann, wann immer es benötigt wird. Und wenn Sie es nicht brauchen, können Sie es einfach dort lassen, bis Sie es tun.