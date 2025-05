Der Ram 1500 Classic ist raus – der 1500 Express ist in (ist es viel für 44.000 US -Dollar?)

Der Ram 1500 Classic startete 2024 bei nur 40.700 US -Dollar, und der Express sieht mit einem Startpreis von 44.495 US -Dollar mit einem Startpreis von 44.495 US -Dollar an. Es ist ein paar tausend mehr als der Klassiker, aber wir können ihnen aufgrund von Inflation und einem Abtoll von 25% für importierte Autoteile vergeben. Trotz der leichten Zunahme kann man mit Sicherheit sagen, dass der Ram 1500 Express für Fahrer, die bis 2025 den bestmöglichen Wert wünschen, immer noch lohnt.

Der Ram 1500 Express verfügt über einen Standard-3,6-Liter-V6-Motor, der 305 PS leistet, etwa 90 PS, kurz vor dem Hemi des Klassiker. Für zusätzliche 1.695 US-Dollar können Sie diesen HP mit einem 3,0-Liter-Hurrikanmotor auf 420 auf 420 Steigern steigern, der den legendären Hemi übertrifft. Dieser Hurrikanmotor gibt dem Express auch eine Schlepptau -Bewertung von bis zu 11.550 Pfund in Kombination mit der Quad Cab 2WD -Option und übertrifft die 10.520 Pfund des Klassikers. Der RAM 1500 Express verfügt außerdem über 20-Zoll-Räder für großartige Bodenfreigabe, adaptive Geschwindigkeitsregelung, automatische Notbremsung, LED-Scheinwerfer mit schwarz-Bezel-LED und edle Innenakzente, die ihm die Einstellung und Funktionen verleihen, die er benötigt, um die Aufgabe zu erledigen, und einige. „Der Sonnenuntergang unseres Ram 1500 Classic macht den Express zu einem natürlichen Frontleiter“, sagte Kuniskis.

Der Ram 1500 Express ist bereits für Bestellungen geöffnet, einschließlich eines RAM 1500 Express Black Express -Pakets für einen zusätzlichen 995 US -Dollar. Im Jahr 2013 machte der Black Express dank seines klassischen Stylings mehr als 20% der Umsätze von RAM 1500 aus. Dies beinhaltet einen Gloss-Schwarz-Kühlergrill, ein schwarzes Abzeichen, schwarze 20-Zoll-Räder, LED-Foglamps, ein verbessertes Interieur mit schwarzen Stoffschaufelsitzen und vieles mehr. Alle 2026 Ram 1500 Express -Pickups werden im dritten Quartal 2025 erhältlich sein.