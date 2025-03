Der Grund, warum Mail Trucks keine Kennzeichen haben

Wenn Sie im Verkehr jemals hinter einem Post -LKW festgehalten wurden, haben Sie möglicherweise bemerkt, dass es keine Nummernschilder hat. Obwohl der United States Postal Service (USPS) eine nahezu universelle Anforderung für alle anderen auf der Straße ist, arbeitet der US-amerikanische Postdienst (USPS) unter unterschiedlichem Regeln. Also, was ist so besonders an den USPS? Auf seiner Website erklärt USPS: „Der Kongress hat den Postversorgungsdienst auf dem Marktbetriebsbefugnis geboten, ausgenommen sie aus den meisten Bundesgesetzen und -vorschriften.“ Während USPS von vielen Bundesgesetzen befreit ist, einschließlich der Registrierung von Fahrzeugen und der Beschaffungsvorschriften, gelten Gesetze wie die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz und die Antidiskriminierungsgesetze weiterhin für USPS-Operationen.

Der Mangel an Nummernschildern ist nicht das einzige Ungewöhnliche, was Sie vielleicht auf einem Postwagen entdeckt haben. Im Gegensatz zu den meisten US-Autos haben viele USPS-Fahrzeuge den Fahrersitz auf der rechten Seite. Dies ist so konzipiert, dass die E -Mail -Lieferung effizienter und sicherer wird, da Postanbieter problemlos auf Postfächer entlang des Bordsteins zugreifen können, ohne das Fahrzeug zu verlassen. Linksantrieb ist jedoch keine gesetzliche Anforderung für normale Fahrer, während staatliche Platten sicherlich sind.