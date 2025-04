Der 2026 TrailSeeker ist das Auto, das der Lowerra immer hätte sein sollen (aber Subaru hat immer noch ein Problem)

Subaru hat einen neuen EV in Form des 2026 Trailseeker. Ästhetisch sieht es aus wie ein älterer Körperstil Subaru Outback, wenn es für die Raumfahrt ausgelegt war. In Bezug auf die Spezifikationen wird es von zwei Elektromotoren angetrieben, die eine hübsche Leistung von 375 PS ausgeben, und es kann 3.500 Pfund abziehen, was dem oben genannten Outback genau im Einklang steht. Die Batterie hat eine Kapazität von 74,7 kWh, aus der Subaru eine Reichweite von 260 Meilen vorhersagt.

All diese Spezifikationen sind gut und gut für die zweite EV der Marke. Der TrailSeeker ist auch ein großes Upgrade über die vorherige Subaru Solterra (die 2026 LOERTERRA erhielt auch ein Update auf 285 Meilen Reichweite, um fair zu sein). Es ist natürlich auch mit Allradantrieb, einer 8,3-Zoll-Bodenfreiheit und der gesamten Verkleidung ausgestattet, die Sie jemals von einem Soobie wollen würden.

Die LOERTERRA war in jeder Hinsicht ein Toyota BZ4X mit einem Subaru -Abzeichen. Es war nicht auf jeden Fall Subaru in einer Weise, wie es sich um ein Outback oder ein Forester handelt. Es gab weder den gleichen Walz noch das Flair für Outdoors, das Subarus so beliebt macht. Der einheimische Trailseeker ist ein Schritt in die richtige Richtung, um sicher zu sein. Aber es gibt immer noch ein paar Probleme.