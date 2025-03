Deckt die Versicherung die Kosten für geknackte Windschutzscheibenreparaturen? Was Sie wissen müssen

Es gibt oft einen klaren Weg, wenn ein Unfall Ihre Schuld ist oder wenn es sich um die eines anderen handelt. Aber was tun Sie, wenn Ihre Windschutzscheibe nicht selbst verschuldet ist oder andere? Im Falle einer Windschutzscheibe wird die meisten Kfz -Versicherungsunternehmen die Kosten decken. Jede Versicherungspolice hat jedoch einen spezifischen Deckung und einen eigenen Prozess für geknackte Windschutzscheiben. Daher müssen Sie sich bei der einzelnen Firma erkundigen – einige befassen sich mit Ansprüchen besser als andere.

Progressive wird Windschutzscheibenschäden abdecken, wenn Sie eine umfassende Abdeckung haben. Wenn es sich nur um einen Riss unter sechs Zoll handelt, der repariert werden kann, wird die Versicherung vollständig abdeckt. Wenn Sie eine Windschutzscheibe vollständig ersetzen, kostet Sie einen Selbstbehalt, es sei denn, Sie sind in einem Bundesstaat, in dem Selbstbehalte für die Ersetzung von Windschutzscheiben verzichtet werden – diese Staaten sind Kentucky, Florida und South Carolina. Allstate bietet „Glass Claim Express“ als Teil seiner Kfz -Versicherung an, die eine Partnerschaft mit Safelite -Glass -Expertengeschäften umfasst. Wie Progressive müssen Sie möglicherweise in den meisten Staaten einen Selbstbehalt für einen Ersatz bezahlen. GEICO bietet einen Glasschadenservice an, mit dem Sie einen Anspruch online melden und Ihre Windschutzscheibe in 30 Minuten mit einem abgehaltenen Selbstbehalt reparieren lassen, wenn der Riss „kleiner als eine Dollarrechnung“ ist. Ein vollständiger Ersatz kostet Sie einen Selbstbehalt in allen bis auf die drei oben genannten Staaten.