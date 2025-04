Das war’s für den Hersteller von Elektroautos, die Marke mit den großen Ambitionen geht bankrott

Während BYD, Nio und Xpeng mit ihren beeindruckenden Geschäftsergebnissen die Nachrichten beherrschen, brechen andere Hersteller still und leise im Hintergrund zusammen. Dies ist der Fall bei Neta, einer in Europa kaum bekannten Marke, die auf ihrem Weg in die Hölle anscheinend einen Punkt ohne Wiederkehr erreicht hat.

Der schwindelerregende Fall eines ehrgeizigen Schauspielers

Die Situation von Neta hat sich in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert. Laut mehreren chinesischen Fachmedien soll das Unternehmen die radikale Entscheidung getroffen haben, sich von seiner gesamten Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu trennen. Ein fataler Schlag für eine Marke, die doch erhebliche technologische Ambitionen an den Tag gelegt hatte.

Die Zahlen sprechen für sich: Von den 1700 Mitarbeitern der Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben bereits fast 200 das Unternehmen verlassen. Die restlichen Mitarbeiter sind mit einer katastrophalen finanziellen Situation konfrontiert, wobei die im Oktober 2024 eingeleiteten Gehaltskürzungen bis zu 50 % der ursprünglichen Gehälter betragen. Und als ob das noch nicht genug wäre, sollen diese bereits gekürzten Gehälter in den kommenden Wochen noch einmal halbiert werden.

Noch alarmierender ist, dass die Umsätze buchstäblich zusammengebrochen sind. Seit Jahresbeginn sind die Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr um 98 % zurückgegangen. Im Februar setzte Neta nur 400 Fahrzeuge ab, eine lächerliche Zahl im Vergleich zu den 205.711 Autos, die BYD im selben Zeitraum auslieferte.

Riesige Schulden und wütende Lieferanten

Die finanzielle Situation von Neta ist unhaltbar geworden. Das Unternehmen ächzt unter Schulden in Höhe von schätzungsweise 10 Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro), ein Betrag, der angesichts des Umsatzeinbruchs mittlerweile unmöglich zu begleichen scheint.

Die Folgen sind im Alltag sichtbar. Die Lieferanten, die es leid sind, seit Monaten auf die Begleichung unbezahlter Rechnungen zu warten, haben begonnen, ihren Unmut auf dramatische Weise zu äußern. Einige haben sich sogar in den Räumlichkeiten des Firmensitzes niedergelassen und dort übernachtet, um Druck auf die Geschäftsleitung auszuüben.

Verkaufszahlen seit Jahresbeginn um 98 % eingebrochen

Schulden von bis zu 1,3 Milliarden Euro

Drastischer Personalabbau mit 200 bereits erfolgten Entlassungen

Lohnkürzungen von bis zu 75 % nach zwei Kürzungswellen

Fatale strategische Fehler

Wie konnte ein Unternehmen, dem eine große Zukunft vorausgesagt wurde, so schnell zusammenbrechen? Die Spannungen im Management scheinen eine entscheidende Rolle bei diesem Debakel gespielt zu haben. Der Kern des Problems war ein Konflikt zwischen zwei Männern.

Auf der einen Seite Zhang Yong, der das Unternehmen mit einer auf Leistung und internationale Expansion ausgerichteten Strategie leitete. Auf der anderen Seite Fang Yufong, der Gründer der Marke, der einen pragmatischeren Ansatz bevorzugte, der sich auf die technische Entwicklung und Innovation konzentrierte.

Dieser Krieg der Chefs führte zu widersprüchlichen Entscheidungen und dem Fehlen eines klaren Kurses. Zwar übernahm Fang Yufong im Dezember 2024 wieder die Führung des Unternehmens, aber es scheint, dass dieses späte Eingreifen nicht ausreichte, um das Ruder eines bereits sinkenden Schiffes herumzureißen.

Der Neta S Wagon: Ein Traum, der sich in Luft auflöst

Zu den Kollateralopfern dieses Debakels gehörte auch der Neta S Wagon, ein Modell, das als revolutionär galt. Das Elektroauto sollte mit einer außergewöhnlichen Reichweite von 1.000 Kilometern punkten, was es zu einem der weltweit führenden Elektroautos machen würde.

Das Projekt profitierte von einer prestigeträchtigen Partnerschaft mit CATL, dem weltweit führenden Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge, der das Fahrgestell für das Modell speziell entwickelt hatte. Diese Zusammenarbeit ließ ein Auto erwarten, das Leistung, Reichweite und modernste Technologien miteinander verband.

Leider schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Modell jemals auf den Straßen zu sehen sein wird, von Tag zu Tag. Der Neta S Wagon, der ein Symbol für Chinas Innovationen im Bereich der Elektroautos hätte sein können, läuft Gefahr, ein Prototyp zu bleiben, der den finanziellen Problemen seines Herstellers zum Opfer fällt.

Ein gnadenloser chinesischer Markt

Die Situation von Neta ist ein gutes Beispiel für die Brutalität des chinesischen Elektroautomarktes. In dem Land, in dem es über 130 Elektrofahrzeugmarken gibt, ist der Wettbewerb hart und die Investitionsanforderungen sind kolossal.

Hinter den medienwirksamen Erfolgsgeschichten verbergen sich Dutzende von Misserfolgen. China ist zu einem wahren darwinistischen Labor geworden, in dem nur die Hersteller mit einer soliden finanziellen Basis, einer klaren Strategie und einer konstanten Innovationsfähigkeit überleben können.

Dieses Konsolidierungsphänomen wird im Übrigen durch die Regierungspolitik verstärkt, die, nachdem sie die Entstehung zahlreicher Akteure stark gefördert hat, nun auf eine Rationalisierung des Sektors drängt. Die Subventionen werden selektiver und die regulatorischen Anforderungen strenger.

Lehren aus dem Scheitern von Neta

Der Zusammenbruch von Neta ist nicht nur die Geschichte eines Unternehmens in Schwierigkeiten, sondern auch ein Hinweis auf die Dynamiken, die die globale Elektroautoindustrie prägen.

Erstens: Technologie allein ist nicht genug. Ein vielversprechendes Auto wie den Neta S Wagon mit einer Reichweite von 1000 km zu haben, ist nur ein Teil der Gleichung. Ohne eine solide Finanzstruktur und eine kohärente Geschäftsstrategie bleiben die technologischen Versprechungen Makulatur.

Zweitens wird die internationale Präsenz entscheidend. Erfolgreiche chinesische Autohersteller sind diejenigen, die sich schnell um ausländische Märkte bemüht haben, um ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. Netas Strategie, die zu sehr auf den heimischen Markt fokussiert war, machte das Unternehmen anfällig für lokale Schwankungen.

Schließlich spielt auch die Unternehmensführung eine entscheidende Rolle. Der Konflikt zwischen Zhang Yong und Fang Yufong ist ein gutes Beispiel dafür, wie strategische Meinungsverschiedenheiten an der Spitze eine ganze Organisation lähmen und zu ihrem Untergang führen können.

Während die Elektrifizierung des weltweiten Fahrzeugbestands immer schneller voranschreitet, wird Netas Geschichte eine Warnung sein: In der unbarmherzigen Welt der Elektromobilität reichen übertriebene Ambitionen nicht aus, um das Überleben zu sichern. Der Weg zum Erfolg ist steinig und nur die Hersteller, die Visionen, Pragmatismus und finanzielle Stärke vereinen, können darauf hoffen, ihn bis zum Ende zu gehen.