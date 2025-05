Das traurige Schicksal des Prototyps Lexus mit einer Bose -Suspension

https://www.youtube.com/watch?v=WER_SNP7XLM

McVay sagte, wenn er ihre Autos nicht gekauft hätte, wären sie wahrscheinlich verschrottet worden. Sein täglicher Fahrer ist das graue „Hab nicht“ -Modell ohne die faszinierende Suspension. Der mit magischen Teppich ausgestattete Silber -Lexus (in frühen Testvideos auf einer Pressekonferenz im Jahr 2004) wird als Teileauto verwendet, um McVays Pendlerauto funktionieren zu lassen.

Und der weiße Lexus? Im Oktober 2024 tauchte der CNET -Video -Star nur ein weiteres Auto zum Verkauf auf dem Facebook -Marktplatz auf. Mit nur 53.079 Meilen auf dem Kilometerzähler listete McVay es nur 2.500 US -Dollar (nur Bargeld, keine Geschäfte) auf, da eine Fahrzeugbose 100 Millionen US -Dollar eingebaut hat. Eine Einschränkung: Es kam nicht mit einer Batterie. Es verkaufte sich schnell an Michael Morgan, der den 1UZ V8 -Motor zog und ihn in einem 1995er Toyota 4Runner installierte.

Ah, aber hier endet die Geschichte nicht. Clearmotion ist noch lebt und tritt. Die Version von Magic Teppich – ClearMotion1 genannt – verwendet keine linearen elektromagnetischen Motoren, sondern verwendet das Activalve. Diese elektrohydraulischen Geräte befinden sich an jeder Ecke des Fahrzeugs und bieten unter Verwendung einer modifizierten Version der Bose-Software ein proaktives Chassis, das von der hochmodernen Software zur Oberflächenfingerabendung gesteuert wird. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass ClearMotion1 im neuen Electric Nio et9 installiert ist (eines der coolsten chinesischen Autos, die wir uns wünschen, in den USA verkauft wurde). Darüber hinaus arbeitet Clearmotion mit Porsche und in Gesprächen mit anderen europäischen Autoherstellern zusammen.