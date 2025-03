Das schnellste Elektroauto -Ladegerät Großbritanniens ist live, aber für die meisten EVs ist es zu schnell zu schnell

Da die Hersteller von Elektroautos mit wachsenden Batterien und einer verbesserten EV -Architektur weiterhin Reichweite beseitigen, entwickelt sich auch die Ladeinfrastruktur in Großbritannien sprunghaft. Die Nation hat bereits über 1.000 250 kW Rapid-Chargers um die Karte verteilt, aber jetzt gibt es in der Stadt eine neue 480-kW-Station, und es ist das bisher am schnellsten Elektroauto-Ladegerät Großbritanniens.

In einer Parkgaragen-Füllstation in der Preston Road in Blackpool, Lancashire, wurden drei dieser neuen „hyper-rapid“ -Ladegeräte installiert. Während diese Überschrift 480 kW eine neue Benchmark festlegt, gibt es noch keine Elektroautos, die damit umgehen können.

Es ist der Lotus Eletre, der derzeit mit seiner Spitzenrate von 350 kW die schnelle Ladungskapazität anführt, und der Porsche Taycan folgt eng mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 320 kW.

Derzeit liegt der Großteil der schnelleren EVs jedoch immer noch zwischen einer Spitzengeschwindigkeit von 200 kW und 250 kW, wobei Modelle wie das Tesla-Modell 3, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, BMW i5, Polestar 2 und Mercedes-Benz-EQs in diesem Bestreben. Mehrere günstigere Elektrofahrzeuge sitzen inzwischen näher an die 50-kW-Marke.

Mit anderen Worten, es gibt kein einziges Mainstream -Elektroauto, das derzeit das Beste aus diesen neuen Ladestationen nutzen kann. Im Gespräch mit unserem Schwestertitel Auto Express sagte der Mitbegründer und Chief Operations Officer von Zapmap, Melanie Shufflebotham,: „Für mich ist 350 kW mehr als angemessen für die Bedürfnisse der meisten Fahrer, da die meisten EVs noch nicht in der Lage sind, die Gebühr mit dieser Geschwindigkeit zu ziehen-aber es hängt davon ab, ob Sie kurzfristig oder langfristiger denken, wenn Ladegerger wahrscheinlich leistungsfähiger werden.“

Die Entwickler hinter diesen Ladegeräten haben jedoch eine ganz andere Perspektive. Richard Pink, Chief Technology Officer bei Project EV, sagte gegenüber Auto Express: „Dieses innovative Ladegerät kann gleichzeitig 240 kW an zwei Fahrzeuge liefern und eine schnellere und effizientere öffentliche Ladung sicherstellen. Darüber hinaus soll es die Zukunft von Elektrofahrzeugen mit fortschrittlichen Ladefunktionen berücksichtigen. “

Es bleibt abzuwarten, ob diese Hyper-Rapid-Ladegeräte auf den anderen Standorten von Park Garagen oder vielleicht noch weiter in der Ferne eingeführt werden und wie schnell wir ein Auto sehen werden, das die vollen 480 kW abwickeln kann.