Andreas Flocken und Thomas Parkers revolutionärer Proof-of-Concept-Concept-Elektrizität der Branche. Karl Benz, ein direkter Zeitgenosse von Flocken, enthüllte 1885 sein Motorrad. Viele heute als das erste Auto erfunden, der dem Titel der Experimente derjenigen, die zuvor gegangen sind, einschließlich Franzose Nicolas-Joseph Cugnots gedämpftes Dreirad, das bis 1769 ausging.

Das Motorrad und Elektrowagen zogen die Branche fest in die frühesten Phasen ihrer Moderne. Drei potenzielle Stromquellen wetteiferten um Vorherrschaft, und es war jedermanns Vermutung, ob Dampf, Verbrennung oder Strom gewinnen würden. Die Technologie verbesserte sich, und die Innovation gab es im Ende des 19. Jahrhunderts zu Ende. Obwohl Flocken einen hervorragenden Anspruch auf die Eröffnungsproduktions-EV hatte, ging die Belohnung für die erste kommerziell erfolgreiche Partner Pedro Salom und Henry Morris an die in Philadelphia ansässigen Partner, die durch ein Paar 1,1-kW-Motoren, die von Electrified Street Trolleys aus elektrifiziert wurden, 20 Meilen pro Stunde erreichten konnten. Ihre Erfindung hat nicht nur den Elektrowagen in der Leistung übertroffen, sondern auch seinen hervorragenden Namen für sein Geld gab, wobei die Partner ihre Voraussetzungen als Elektropat nennen.

Ein Who is Who von frühen Auto -Pionieren hat sich in die Action eingelassen. Ransom Eli Olds, später von Oldsmobile Fame, beschäftigt sich mit Elektrokutschen. Dr. Ferdinand Porsche, der Vater des Mannes, der die Autofirma gründete, entwickelte ein einzigartiges Elektrofahrzeug, das als Egger-Lohner C.2 Phaeton bekannt ist. Thomas Edison kaufte ein Elektrofahrzeug von einem kleinen Start -up später als Studebaker Automobiles. Leider würden die glorreichen Tage nicht dauern.