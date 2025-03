Dacia Spring Review

Das Start der Frühlingseinstellung (und das Tragen dieses Preisschilds von 14.995 Pfund) ist das 45-Modell in Expression Trim, und obwohl dies die am meisten budgetorientierte Quelle von allen ist, ist es immer noch ziemlich gut ausgestattet. Das Standard-Kit umfasst Klimaanlagen, Tempomat, automatische Scheinwerfer und hintere Parksensoren. Was diese Variante jedoch nicht hat, ist ein ordnungsgemäßes Infotainment -System – Sie erhalten stattdessen eine Telefonhalterung. Wenn Sie mehr Strom wünschen, können Sie auch die 65 in Expression Tric erhalten, aber dies erhöht den Startpreis um 1.000 €.

Am oberen Rand des Dacia -Federbereichs befindet sich die extreme Ausstattung, und dies ist nur mit dem 65 -Antriebsstrang erhältlich. Ab rund 17.000 GBP fügt dieser Range-Toper ein zehn Zoll großes Touchscreen-Infotainment-System mit Android Auto- und Apple CarPlay, Allround Electric Windows, einer Rückfahrkamera, einer Fahrzeug-zu-Last-Steckdose und 30-kW-DC-DC-Schnellanladungsfunktion hinzu.

Bei einem so niedrigen Startpreis gibt es keine vollständigen Elektroautos, die momentan mit der Dacia-Quelle mithalten können. Eine Reihe von Rivalen in Supermini-Größe beginnen jedoch, die Lücke zu schließen. Der Citroen E-C 3 wird im Verkauf in Großbritannien rund 22.000 Pfund kosten, und dieser Preis wird durch sein Fiat Grande Panda-Geschwister eng miteinander übereinstimmen.