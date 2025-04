Dacia Bigster Hybrid 155: Der SUV, der den Markt mit viel Platz, einem unschlagbaren Preis und einem Rekordverbrauch von 4,7 Litern aufmischen wird.

Der Dacia Bigster Hybrid 155 betritt die Bühne der Automobilwelt mit einer klaren Mission: den SUV-Markt mit einem beispiellosen Verhältnis aus Raumangebot, Preis und Kraftstoffeffizienz zu revolutionieren. Mit einem Rekordverbrauch von nur 4,7 Litern pro 100 Kilometer positioniert sich dieser geräumige Familien-SUV als echte Alternative zu etablierten Modellen wie dem Opel Grandland, der für 30.000 € die bekannten Modelle Tucson und Tiguan übertrifft.

Hybrid-kraftwerk mit überraschender effizienz

Der Dacia Bigster setzt auf ein ausgeklügeltes Hybridsystem, das einen 1,8-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren kombiniert. Diese innovative Antriebstechnologie liefert eine Gesamtleistung von 155 PS und sorgt für ein dynamisches Fahrerlebnis bei minimalen Verbrauchswerten. Mit nur 4,7 Litern auf 100 Kilometern erreicht der Bigster Verbrauchswerte, die man eher von Kleinwagen wie dem sparsamen Opel Corsa für 18.700 € erwarten würde.

Das intelligente Hybridmanagement wechselt nahtlos zwischen elektrischem und Verbrennungsantrieb, was besonders im Stadtverkehr zu deutlichen Kraftstoffeinsparungen führt. Die automatische Getriebetechnologie optimiert kontinuierlich den Antriebsstrang, ohne dass der Fahrer eingreifen muss. Interessanterweise verwendet Dacia hier eine Technologie aus dem Renault-Konzern, die bereits in anderen Modellen ihre Effizienz bewiesen hat.

Im Vergleich zu anderen Hybrid-SUVs wie dem Nissan Qashqai mit seinem 190 PS starken Hybridantrieb positioniert sich der Bigster zwar mit etwas weniger Leistung, überzeugt jedoch durch seine überragende Effizienz. Der moderate Verbrauch macht den Bigster zu einem wirtschaftlich attraktiven Angebot für umweltbewusste Familien, die dennoch nicht auf Raumkomfort verzichten möchten.

Großzügiges raumwunder für die ganze familie

Mit seinen imposanten Abmessungen von 4,57 Metern Länge, 1,81 Metern Breite und 1,71 Metern Höhe bietet der Dacia Bigster eine andere Art von Pferdekraft, die sich vor allem im großzügigen Innenraum bemerkbar macht. Der geräumige Familien-SUV übertrifft dabei sogar etablierte Konkurrenten wie den Hyundai Tucson oder den VW Tiguan in Sachen Platzangebot.

Besonders die Rücksitzpassagiere profitieren von der beeindruckenden Beinfreiheit, die selbst für großgewachsene Erwachsene ausreichend Komfort bietet. Die hohe Dachlinie sorgt zudem für eine angenehme Kopffreiheit. Mit 546 Litern Kofferraumvolumen in der Hybridversion übertrifft der Bigster viele Wettbewerber und bietet ausreichend Stauraum für Familienausflüge oder den Wocheneinkauf.

Während andere Hersteller wie Kia mit dem Sorento einen 7-sitzigen Hybrid-SUV mit riesigem Kofferraum anbieten, plant auch Dacia eine 7-Sitzer-Version des Bigster. Diese wird besonders für Großfamilien interessant sein und dürfte ähnlich wie der familiäre 7-Sitzer-SUV von Opel unter 25.000 € für Aufsehen sorgen. Die zusätzlichen Sitze in der dritten Reihe eignen sich ideal für Kinder oder kürzere Fahrten.

Premium-anmutung zum dacia-preis

Das Interieur des Bigster überrascht mit einer Qualitätsanmutung, die man von Dacia bisher nicht kannte. Hochwertige Materialien und moderne Technologie dominieren das Cockpit, ohne den praktischen Dacia-Charakter zu verlieren. Der Innenraum wirkt aufgeräumt und funktional, mit intuitiv bedienbaren Bedienelementen und einem gut positionierten Infotainment-Display.

Die Ausstattungsvariante Journey bietet dabei ein besonders attraktives Paket mit zahlreichen Fahrerassistenzsystemen, erweiterter Konnektivität und komfortablen Sitzen. Hier ist deutlich zu erkennen, dass Dacia nicht mehr nur auf Preis, sondern auch auf Qualität und Technologie setzt – ohne dabei das Preisbewusstsein zu verlieren.

Im Vergleich zu Premium-SUVs mit 428 PS und unschlagbarem Preis bleibt der Bigster zwar zurückhaltender in der Leistung, bietet jedoch ein ähnlich überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das robuste Design mit der markanten Frontpartie, den Y-förmigen Scheinwerfern und der klaren Linienführung verleiht dem Bigster einen selbstbewussten Auftritt, der sowohl in der Stadt als auch im Gelände überzeugt.

Markteinführung und preisgestaltung

Der Dacia Bigster Hybrid 155 wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 auf den deutschen Markt kommen. Mit einem Einstiegspreis von 29.290 € für die Expression-Ausstattung und 31.290 € für die höherwertige Journey-Variante bleibt Dacia seiner Philosophie treu, maximalen Wert zum minimalen Preis zu bieten.

Diese Preisgestaltung ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass viele vergleichbare Hybrid-SUVs deutlich teurer sind. Selbst der Skoda Enyaq, der als preislich attraktive Alternative im Elektrosegment gilt, liegt preislich über dem Bigster. Dacia schafft es damit, ein technisch modernes und geräumiges Fahrzeug anzubieten, das für viele Familien erschwinglich bleibt.

Mit dem Bigster vollzieht Dacia einen signifikanten Schritt nach oben im Marktsegment, ohne seine Kernwerte zu verlieren. Die Kombination aus moderatem Preis, großzügigem Raumangebot und beeindruckender Kraftstoffeffizienz dürfte den Bigster zu einem der interessantesten Neuerscheinungen im SUV-Segment 2025 machen. Vorbestellungen sind in einigen Ländern bereits möglich, was auf ein hohes Interesse an diesem vielversprechenden Modell hindeutet.