CUPRA Leon VZ TSI Review: Der König der Leons

Es war einmal, dass etwas mit den Worten „Cupra“ und „Leon“ in seinem Namen eine einfache Sache zu erklären wäre: Es war die heiße Version des Sitzes Leon. Da Cupra jedoch eine eigene Marke wurde, hat sich das geändert. Zunächst können Sie immer noch einen Sitzplatz erhalten, und nein, wir sind uns nicht ganz sicher, warum die VW -Gruppe das gleiche Auto mit demselben Namen, aber etwas unterschiedlichem Styling unter zwei verschiedenen Abzeichen verkauft.

Ah, aber es ist nicht so kompliziert, oder? Sicherlich ist der Cupra-Baded nur der schnelle? Nicht so. Sicher, „Cupra“ bedeutete früher „Fast Seat“, aber seit seiner eigenen Ding hat sich sein Aufgabenverlauf erweitert, und Sie können den Cupra Leon mit nur 148 PS bekommen.

Aber hey, du bist ein Nerd, also weißt du, dass das VZ -Abzeichen in dieser neuen Ära von Cupra das richtig schnelle Zeug darstellt. Aber selbst dann bietet CUPRA zwei verschiedene Antriebsstränge für den Leon VZ an-Sie können es als 268 PSst-PHEV oder die 296 PS starken Pure-Petrol-TSI-Version erhalten, die wir gefahren sind.

Im Wesentlichen ist der Cupra Leon VZ TSI die sportlichste Version der sportlicheren Version der sportlichen Version des Sitzes Leon. Und das ist, bevor Sie überhaupt in die Tatsache geraten, dass Sie einen noch heißeren Antriebsstrang als diesen bekommen können, aber nur im Anwesen. Vielleicht ist es einfacher, die unnötig komplizierte Modellhierarchie VW für sich selbst geschaffen zu haben und dies einfach so zu nennen, wie es ist: ein VW Golf GTI Clubsport, der ein bisschen mehr wie ein Hai aussieht.

Mechanisch ist es identisch mit dem heißeren der beiden aktuellen Golf -GTIs. Der gleiche 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo-aufgeladene 296 PS und 295 lb FT sendet über das gleiche Siebengang-Dual-Clutch-Getriebe denselben Vorderrädern. Die Höchstgeschwindigkeit ist eine sehr vertraute 155 Meilen pro Stunde, obwohl die zehnte Down-Runter auf dem Golf eine zehnte Niederlage des Golfes ist.

Nichts davon ist eine schlechte Sache: Wir gehen davon aus, dass der Clubsport der einzige MK8 -GTI ist, der es wert ist, in Betracht gezogen zu werden, und der Cupra baut gut auf. Dies gilt insbesondere für die oberste VZ3 -Version, die wir gefahren sind, was hervorragende Sabelt -Eimer -Sitze und Akebono -Bremsen erhält. Die spitze neue Unternehmensnase von Cupra sieht auch für unsere Augen gut aus.

Der EA888-Motor ist jetzt so gut geprobt, dass wir das Gespräch nicht wirklich erweitern können-er zieht sich stark im gesamten REV-Bereich und das kratzige Geräusch, das er macht, ist angenehm, wenn nicht gerade gerade beeindruckend. Dann gibt es die DSG ‚Box – ja, es ist sehr gut, aber ja, wir mögen immer noch ein Handbuch. Es scheint, dass wir jedoch in der Minderheit sind, sonst wären sowohl Cupra als auch VW auf die Mühe gegangen, einen anzubieten.

Die Lenkung ist schnell und gut gewichtet, wenn es zu einem feineren Feedback fehlt, das wir möchten, und Punkt-zu-Punkte-Feedback, ist es ein immens fähiges Auto. 296 PS ist viel für die Vorderräder umzugehen, aber der Leon droht niemals zu überwältigen und hält sich nur an seine Linie.

Ein Großteil davon ist dem LSD-mimierenden elektronischen VAQ-System zu verdanken, das alles ordentlich in den Ecken und ruhig unter hartem Beschleunigung hält. Erst wenn Sie es aus einer engen Ecke heraus booten, wird seine leichte Schwäche im Vergleich zu einem ordnungsgemäßen Verriegelungsdiff offensichtlich – Sie erhalten den geringsten Stich des Unterstabils, gefolgt von dem etwas unnatürlichen Gefühl des Auto -Jongliers zwischen den Rädern, um es abzubrechen.

Vor allem, als einer der letzten Big-Power-Frontantriebsluken links, ist der Leon VZ eine Erinnerung daran, was wir fehlen werden, wenn diese Rasse von Autos endlich stirbt. Nein, Sie erhalten nicht die Heldentaten von Drift-Modus aus dem Drift-Modus von der neuesten AWD-Mega-Hatches, aber was Sie tun, ist einfach ein sehr gut sortiertes Chassis, das sich genauso fähig und weniger künstlich anfühlt als alles, was die Macht an beide Enden sendet.

Und wie die besten heißen Luken macht der Leon Vz auch das normale Zeug gut. Lassen Sie die standardmäßige dynamische Chassis-Kontrolle in seinen entspannteren Modi, und es traf die Beulen gut, und diese Sabelt-Sitze kuscheln auf einer langen Fahrt. Es wird auf einer Autobahn sitzen und eine einfache 30+MPG erhalten, die adaptive Kreuzfahrt macht die ganze harte Arbeit. Die einzige wirkliche Unterbrechung dieser Gelassenheit sind die 19-Zoll-Räder und die niedrig profilierten Gummi, die auf etwas weniger glatte Oberflächen ein bisschen ein DIN für einen Pooltisch-Tisch machen.

Die Umgebung ist auch schön. Das Interieur fühlt sich etwas gehobener an als im Golf, obwohl das launische, kupferakkentierte Ambiente nicht unbedingt für alle ist. Die Infotainment – wieder mit dem VW geteilt – ist heutzutage im Grunde in Ordnung, weit entfernt von der Katastrophe, die es vor einigen Jahren war.

Und doch ist der Spanier trotz eines schöneren Innenraums als das deutsche Auto der billigere der beiden. Nur nur, Verstand. Der billigste der drei VZ -Ausstattungen im Leon, der VZ1, startet bei 43.225 € mit dem TSI -Antriebsstrang, während die Preise für GTI Clubsport bei 43.905 GBP beginnen. Wenn Sie die Akebono -Bremsen und Sabelt -Sitze in der Cupra haben möchten, benötigen Sie die 49.125 € VZ3.

Aber dann ist es ziemlich einfach, auch einen GTI -Clubsport für diese Art von Geld zu bringen – die, die wir letztes Jahr getestet haben, war für 48.260 € gelistet. Darüber hinaus erhalten alle Versionen des Leon VZ Standard -dynamische Chassis -Steuerung, während es sich um eine Option € 735 für die VW handelt. Es scheint wirklich darauf zu kommen, welches für Sie am besten aussieht oder wie sehr ein erkennbares Abzeichen für Sie von Bedeutung ist, im Vergleich zu einem, das wie das Energy Drink-Logo eines Supermarkts aussieht.

Es macht also dann nicht viel anders als der äquivalente Golf, aber der Leon VZ TSI stellt eine weitere hervorragende Option in einem langsam verdorrenden heißen Lukenmarkt dar. Mit dem Honda Civic Type R, der in diesem Jahr schwer zu erreichen ist und der Ford Focus St. schwer zu finden ist, ist die schwierigste Entscheidung, dass es bald unter den neuen Heißschlüten in der familiengröße vorderen Familiengröße treffen wird, die Sie auf Ihrem MQB Chassis, EA888-Motor und DSG-Getriebe bevorzugen. Glücklicherweise, auf welchen Weg Sie gehen, werden Sie mit einem Korkenwagen enden.