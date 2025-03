CUPRA BORN VZ REVIEW: Guter, sauberer Spaß

Es ist noch nicht so lange her, dass eine Rezension eines 300-PS-Plus-Heck-Heck-Laufwerks mit Hunrad-Antrieb eine schnaubende Straight-Six-Version der BMW 1-Serie bedeuten würde. Die Zeiten, die sie sehr schnell verändern, und wenn Sie einen Fließheckback wünschen, der diese Art von Kraft heutzutage an die Hinterräder sendet, ist Ihre Wahl Folgendes: das allelektrische CUPRA Born VZ.

Nun, dieses oder das VW ID3 GTX, das im Grunde das gleiche Auto ist. Das CUPRA ist das äußerlich sportlichere des Duos und erhält die Standard -Dynamik -Chassis -Steuerung (eine Option auf der ID3) und einen Lenkradknopf mit dem leicht generischen Logo von CUPRA, das alles in seine schäbigste Einstellung bringt.

Es ist also seltsam, dass es nicht viel dazu beiträgt, sich visuell von dem geborenen Standard abzuheben. Sie erhalten an der Außenseite klobigere 20-Zoll-Legierungen und zweiteilige Eimer-Sitze innen, aber außerdem ist der einzig wahre visuelle Hinweis, den Sie auf das heiße sehen, das unauffällige VZ-Abzeichen auf der Rückseite (das ist der Spitzname Cupra, um seine heißesten Modelle zu bezeichnen-es ist eine Kontraktion von ‚Veloz‘, spanisch für ‚Fast‘).

Die darunter liegenden Änderungen sind etwas umfangreicher: Die hinteren Federn und Dämpfer sind neu, die vorderen Schocks wurden erneut abgeschlossen, das Lenkgewicht und die Bremskraft wurden überarbeitet, und es gibt neue Anti-Roll-Stangen.

Am wichtigsten ist jedoch, dass der Heckmotor des VZ einen fleischigen Drehmoment von 322 PS und 402lb ft entwickelt. Das sind 96 PS und 173 Pfund ft mehr als weniger Geborene, und alles wird immer noch auf die hinteren Räder geschickt. 0-62 Meilen pro Stunde dauert 5,6 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 124 km / h-viel für ein kleines EV.

Von dem Moment an, in dem Sie eine Ecke mit jeglicher Art von Verpflichtung nehmen, macht sich die inhärente Rückfahrten des geborenen VZ bekannt. Das hintere Ende ist mobil und das vordere Ende ist direkt. Selbst wenn der ESC einen ziemlich unmittelbaren Stopp in die richtige Dummheit stellt, ist es mit der Art von Gleichgewicht und Einstellbarkeit, die Sie von etwas erwarten, das seine gesamte Kraft auf den Rücken erwartet.

Auch die Lenkung ist gut – nicht besonders fühlt sich an, aber Sie können feststellen, dass sich die Anstrengungen ohne künstliches Gewicht gut gewichtet und direkt machen.

Aber vielleicht beeindruckt das am meisten daran, wie der VZ eine Straße hinuntergeht, die Federung. Die adaptive Dämpfung kann eingestellt werden, aber lassen Sie sie eine lockere Einstellung und das Auto atmet mit der Oberfläche und nimmt Unvollkommenheiten und Kompressionen in seinem Schritt ein. Es fühlt sich geschmeidig, aber straff, nicht sinnlos fest, aber auch kein Roly-Poly-Chaos, und das ist eine Balance, dass viele Autos nicht zuschlagen.

322 BHP und 402lb FT sind ausreichend, aber keine dummen Zahlen für einen EV und sie werden eher mit einer beruhigenden Glätte als einem Wallop mit Hals ausgeliefert. Dies gibt Ihnen ein weiteres Vertrauen, sich mit Verpflichtungen zu beschäftigen, sicher in dem Wissen, das Sie den Gaspedal fein modulieren können.

Es summiert sich alles zu etwas, das mit wirklich beeindruckender Gelassenheit und Anmut auf einer Straße geschoben werden kann. Sobald Sie sich an den Mangel an Motorgeräuschen gewöhnt haben (dankenswerterweise gibt es hier keine Fakery -Versuche), und vorausgesetzt, Sie haben das Regen zurückgewählt, können Sie leicht vergessen, dass Sie etwas anderes als eine schnelle, automatische heiße Luke fahren – und eine, die richtig eingerichtet wurde.

Die einzige Dämpfung dieser ansonsten beeindruckenden Dynamik sind die Bremsen. Trotz der VZ-spezifischen Verbesserungen enthält das Pedal viel zu viel Squirge, und die Bremsen selbst könnten viel mehr Biss anbieten. Wenn sie eine schnellere Strecke in eine enge Ecke abgeben, können sie ein bisschen eine Realitätsprüfung sein.

Sie sind nicht genug, um das ansonsten eine sehr unterhaltsame Sache zu verderben, um auf einer schönen Straße zu treten, und glücklich ist auch der geborene VZ ziemlich gut darin, normale Dinge zu tun. Es ist so mühelos, wie Sie erwarten würden, dass ein kleiner EV in der Stadt ist, mit Sichtsbeuteln, eine scheinbare Fahrt und einer gedämpften Hütte.

Die 79-kWh-Batterie bietet eine zitierte Reichweite von 335 Meilen, obwohl wir bei kaltem Wetter es um 270 realistischer waren. Es hält jedoch einer Reihe von Fahrbedingungen im Widerspruch, niemals mit einer wirklich alarmierenden Reichweite auf einer Autobahn -Kreuzfahrt zu kauen oder wenn Sie plötzlich entscheiden, dass Ihre Hosen in Flammen stehen. Sie sollten bequem am besten 3,5 m/kWh am besten.

Das Innenraum ist eine minimalistische Angelegenheit, zum Guten oder Schlechten. Der an die VW-Gruppe montierte Ausrüstungsauswahlauswahlschalter ist besser als einige andere Versuche, aber ein richtiger Schalthebel in der Mittelkonsole wäre immer noch vorzuziehen-vor allem, weil die Licht- und Scheibensteuerungen von einem einzigen Stiel behandelt werden. Hoffentlich hat der Fahrer vor Ihnen nichts ausmacht, wenn Sie sie mit Ihren Hochstrahlen blenden, wenn Sie versuchen, Ihre Windschutzscheibe zu waschen.

Der Born erhält das gleiche grundlegende Infotainment -Setup wie der ID3, der im vergangenen Jahr dankenswerterweise eine Runde von Updates erhielt, was das Navigieren viel einfacher erleichterte. Wirklich, Sie werden es wahrscheinlich einfach verwenden, um die seltsame Einstellung zu ändern und Ihr Telefon für den Rest der Zeit zu spiegeln. Die Lautstärke- und Temperaturschieber auf der Unterseite sind jetzt beleuchtet, aber immer noch Müll, obwohl Sie zumindest einige klickige Lenkradknöpfe erhalten.

Der Rest des Innenraums bietet jedoch viel zu mögen. Es ist voll von Materialien, die sich sowohl angenehm als auch interessant anfühlen, dank des hohen Gewächshauss des Born-Gewächshauss hell und luftig, und die VZ-exklusiven Sabelt-Eimer-Sitze sind ausgezeichnet. In Kombination mit der üblichen Gelassenheit, die ein gut gebautes EV bietet, und der Ganzheit, die Borns ist so angenehm, auf der Autobahn zu sitzen, da es überraschend Spaß macht, eine B-Straße hinunterzuschlägen.

Der größte Rivale der VZ ist natürlich wirklich ein sehr naher Verwandter. Allerdings erhalten die Born nicht nur einige Standard -Leckereien, die für die ID3 GTX Optionen sind, sondern auch für unsere Augen besser aussieht, und bei 44.625 € ist es tatsächlich ein paar großartige billiger als der Volkswagen. Fühlt sich dann wie ein Kinderspiel an, obwohl wir das Urteilsvermögen vorbehalten, bis wir auch die ID3 ausprobiert haben.

Andere Konkurrenten sind momentan nur wenige Konkurrenten-die Mini Cooper SE und Alpine A290 GTs sind kleiner und weniger leistungsstark, und während die MG4 XPower eine ähnliche Größe hat, bietet das Dual-Motor-Setup erheblich mehr Grunzen. Es ist auch bei weitem nicht viel Spaß. Vielleicht bietet der Abarth 600E einen sinnvollen Wettbewerb-er ist Frontantrieb und bei 276 PS etwas weniger mächtig, aber es spricht ein großes Spiel mit seinem Limited-Slip-Diff und seinem wütenden Gesicht.

Ehrlich gesagt erwarteten wir, dass sich die Versuche der geborenen VZ in der heißen Brüterei etwas halbherzig anfühlen, aber sie tun es einfach nicht. Es hat nicht die eV-Sceptic-Umwandlungskräfte des Hyundai Ioniq 5 N, aber es ist ein Beweis dafür, dass ein Elektroauto viel Spaß machen kann, ohne sich auf das Gesichtsdrehmoment oder das elektronische Zauberer der elektronischen Zauberei zu verlassen. Es ist ein gutes, schnelles Fließheck mit einem schönen Innenraum und einem sehr gut beurteilten Chassis-eines, das zufällig elektrisch ist.