Costco -Kfz -Versicherung: Wie es funktioniert und ob es sich lohnt (laut Bewertungen)

Für Costco -Mitglieder, die ein wenig mehr Geld sparen möchten (zusätzlich zu dem, was sie bereits auf Snacks, Getränken und Geräten im Lager sparen), kann Connect eine ziemlich solide Wahl sein. Die niedrigeren Prämien, automatischen Rabatte und exklusiven Vorteile machen es robuster als einige Standardrichtlinien. Außerdem stellten die Gutachter von Bankrate fest, dass Costco’s Best Financial Stärke -Rating einen soliden Ruf bei der pünktlichen Auszahlung von Ansprüchen zeigt.

Dennoch hängt der Wert der Costco -Kfz -Versicherung davon ab, was Sie priorisieren. Wenn Sie mehr als nur die niedrigstmögliche Prämie erhalten, ist das Angebot von Costco möglicherweise nicht ideal. Die Prüfer des Zebras stellten fest, dass Connect mehr als die übliche Anzahl an Beschwerden an die National Association of Insurance Commissioners (NAIC) erhält. Diese gemischten Bewertungen im Zusammenhang mit dem Kundendienst und der Behauptung der Behauptungen reichen aus, um selbst die größten Costco -Fans eine Pause zu geben. Wenn alles gesagt und getan ist, sollten Sie immer die Tarife mehrerer Anbieter vergleichen und Ihre Entscheidung von dort aus treffen.