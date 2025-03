Die Katastrophe des Corvette Museum Sinkhole ereignete sich am 12. Februar 2014 um 5:38 Uhr in Bowling Green, Kentucky. Es trat auf, als der Boden des Corvette Museums aufgrund eines Dolinenlochs zusammenbrach, das sich unter einem seiner Ausstellungsbereiche eröffnet hatte. Insgesamt acht Korvetten fielen in das große Dolinen, das 60 Fuß lang, 40 Fuß breit und 30 Fuß tief war.

Die Öffnung des Dolarlochs des Corvette Museums wurde verursacht, als das Dach einer prähistorischen Höhle unter dem Museum zusammenbrach. Das Fundament in diesem Teil von Kentucky besteht aus Karst, der eine Art löslicher Gestein ist, der Marmor, Gips oder Kalkstein umfasst. Bei Wasser kann sich das Grundgestein auflösen. Diese Situation kann zur Bildung eines Sinklochs führen, was genau das ist, was im Corvette Museum Vorfall passiert ist.

Diese Veranstaltung wurde bei der Aufnahme von Überwachungskamera aufgenommen, das aus dem Skydome des Corvette Museums, der Ausstellungshalle, in der das Dolinenloch eröffnet wurde, geschossen wurde. Dieses Filmmaterial wurde viral, und das Corvette -Museum erkannte schnell, dass es einige hervorragende Limonade aus den Zitronen machen konnte, die es gegeben worden war. Die Geschichte der Reparaturen zur Behebung des Sinklochschadens sowie der Restaurierungsbemühungen an einige der betroffenen Korvetten hat das Corvette -Museum im Rampenlicht gehalten und seine Spendenaktionen erheblich unterstützt. Eine Ausstellung, die am 12. Februar 2024 begann, 10 Jahre bis zu dem Tag, an dem das Dolinenloch getroffen wurde, lief bis zum 15. September 2024. Sie wurde „Ground to Sky: The Sinkhole neu gestaltet“ genannt.