Citroen E-C3 Review

Der vorders montierte Motor erzeugt 111 PS und 120 Nm Drehmoment, was am besten als angemessen beschrieben wird. Der Sprint von 0-62 Meilen pro Stunde dauert 11 Sekunden, was für ein Elektroauto nicht schnell ist, und Sie werden schließlich eine Höchstgeschwindigkeit von 84 km / h erreichen.

Fairerweise fühlt sich der Citroen E-C3 nicht zu trägen. Der Gas ist leicht zu modulieren und liefert die bescheidene Leistung sehr reibungslos. Die Aufhängung schafft es auch, grobe Straßenoberflächen zu glätten.

Während es glatt und komfortabel ist, wird der E-C3 ziemlich laut, sobald Sie die 40-km / h-Marke erreicht haben. Wind- und Reifengeräusche sind beide sehr auffällig und können auf längeren Reisen schnell lästig werden.

Innenraum, Dashboard und Infotainment

Sie sollten so ziemlich alles finden, was Sie realistisch brauchen, was Sie realistisch brauchen. In einer Mischung aus harten Kunststoffen, gepolstertem Stoff und einem winzigen Hauch von Chrom-Effekt-Trimms finden Sie ein ziemlich eigenartiges länglich geformtes Lenkrad, kombiniert mit einer schlanken Instrumentenplatte. Citroen nennt dies ein Head-up-Display, ist es aber nicht.

Dieses Panel zeigt Ihre aktuelle Geschwindigkeit, Ihren Ladungsniveau und Ihren Energieverbrauch und das ist Ihr Los. Wenn Sie so etwas wie Navigationsanweisungen oder den aktuellen Radiosender wünschen, müssen Sie sich den 10,25-Zoll-Touchscreen ansehen, sofern Sie sich für den E-C3 in Plus- oder Max-Trim entschieden haben. Wenn Sie das Einstieg ausgewählt haben! Das Modell, das Sie stattdessen mit dem Bildschirm Ihres Telefons auskommen müssen, da eine Telefonhalterung ein integriertes Infotainment-System einsteht. Die gute Nachricht ist jedoch, dass alle Citroen E-C3 zumindest mit den gebauten Lautsprechern geliefert werden.