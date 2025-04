BYD setzt ein starkes Zeichen mit diesen Elektroautos für 27.000 €, die sich am schnellsten der Welt aufladen.

BYD revolutioniert den Elektroautomarkt mit beispielloser Ladegeschwindigkeit. Die chinesische Marke hat kürzlich zwei neue Modelle vorgestellt, die mit einer atemberaubenden Ladetechnologie ausgestattet sind. Die Han L und Tang L können in nur 20 bis 30 Minuten vollständig aufgeladen werden – ein Tempo, das mit dem Tanken herkömmlicher Verbrenner vergleichbar ist. Diese bahnbrechende Technologie, kombiniert mit wettbewerbsfähigen Preisen ab 27.000 Euro, könnte den gesamten Elektrofahrzeugmarkt verändern.

Revolutionäre ladetechnologie von BYD

BYD hat mit der Einführung seiner neuen „Super e-Platform“ einen bedeutenden Durchbruch in der Elektrofahrzeugtechnologie erzielt. Diese Plattform bildet die Grundlage für die Premiummodelle Han L und Tang L, die mit einer 1.000-Volt-Architektur ausgestattet sind. Im Vergleich dazu bieten selbst fortschrittliche Konkurrenten wie Nio maximal 900 Volt. Diese höhere Spannung ermöglicht eine revolutionäre Ladeleistung von bis zu 1.000 kW.

Die technischen Daten zeigen beeindruckende Werte: Die Limousine Han L kann in nur 6 Minuten von 10% auf 70% aufgeladen werden. Noch erstaunlicher ist, dass eine vollständige Ladung von 0% auf 100% lediglich 20 Minuten benötigt. Das SUV Tang L benötigt für den gleichen Ladevorgang 29,7 Minuten – immer noch deutlich schneller als die Konkurrenz. Diese Geschwindigkeit übertrifft selbst BYDs eigene Modelle wie den Sealion 7, der 24 Minuten benötigt, um von 10% auf 80% zu laden.

Der Ladekoeffizient (Ladeleistung dividiert durch Batteriekapazität) liegt bei beeindruckenden 12C für den Han L und 9,95C für den Tang L – weit über dem Branchendurchschnitt von etwa 5C. Diese Technologie könnte einen der größten Nachteile von Elektrofahrzeugen ausgleichen. BYD hat ein System vorgestellt, das den größten Nachteil von Elektroautos ausgleicht und damit eine neue Ära in der E-Mobilität einläutet.

Premium-modelle mit beeindruckender reichweite

Die neue Generation der BYD-Elektrofahrzeuge überzeugt nicht nur durch ihre Ladegeschwindigkeit, sondern auch durch ihre beachtliche Reichweite. Die elegante Limousine Han L verfügt über einen 83,2-kWh-Akku, der eine Reichweite von 701 km nach dem chinesischen CLTC-Zyklus ermöglicht. Dies entspricht etwa 625 km nach dem europäischen WLTP-Standard – ein Wert, der mit führenden Elektrofahrzeugen auf dem Markt konkurrieren kann.

Das geräumige SUV Tang L bietet mit seiner 100,5-kWh-Batterie eine CLTC-Reichweite von 670 km (etwa 590 km nach WLTP). Die etwas geringere Reichweite trotz größerer Batterie erklärt sich durch die XXL-Dimensionen des Fahrzeugs, das als siebensitziges Familien-SUV konzipiert ist. Beide Modelle sind mit hochmodernen Elektromotoren ausgestattet, die bis zu 30.500 Umdrehungen pro Minute erreichen können.

BYD setzt mit diesen Fahrzeugen neue Maßstäbe im Premium-Segment und positioniert sich als ernsthafte Konkurrenz zu etablierten Marken. Die Premium-Marke Denza von BYD kommt ebenfalls nach Europa mit beeindruckenden 1.000 km Reichweite und zeigt, dass der chinesische Hersteller in verschiedenen Marktsegmenten erfolgreich sein will.

Wettbewerbsfähige preise und marktpositionierung

Ein weiterer Trumpf von BYD sind die überraschend wettbewerbsfähigen Preise der neuen Modelle. In China startet die Luxuslimousine Han L bei 219.800 Yuan, was umgerechnet etwa 27.100 Euro entspricht. Damit positioniert sich das Fahrzeug als direkter Konkurrent zu anderen elektrischen Luxuslimousinen wie dem Avatr 12 (ab 269.900 Yuan) oder dem Xpeng P7+ (ab 186.800 Yuan).

Das Tang L SUV ist in China ab 239.800 Yuan (etwa 29.500 Euro) erhältlich und tritt gegen Modelle wie den Xpeng G9 (248.800 Yuan) an. Diese Preisgestaltung macht die BYD-Modelle zu attraktiven Alternativen im wachsenden Elektrofahrzeugmarkt. In Europa könnten diese Fahrzeuge interessante Alternativen zum Tesla Modell Y darstellen, sollten sie auf den europäischen Markt kommen.

Allerdings ist zu beachten, dass die aktuellen Versionen von Tang und Han in Frankreich bereits zu deutlich höheren Preisen angeboten werden – etwa 72.000 bzw. 71.160 Euro. Es bleibt abzuwarten, wie die Preisgestaltung für die neuen L-Modelle in Europa ausfallen wird. In den USA könnte BYD ebenfalls Fuß fassen, wo große Batterie-Elektroautos bereits populär sind.

Herausforderungen für den europäischen markt

Obwohl BYD mit seinen neuen Modellen technologisch beeindruckt, gibt es noch Hürden für eine erfolgreiche Markteinführung in Europa. Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung, wann die Tang L und Han L in Europa erhältlich sein werden. Die aktuellen Versionen dieser Modelle werden jedoch bereits in Frankreich und anderen europäischen Ländern angeboten, was darauf hindeutet, dass auch die neuen Versionen folgen könnten.

Eine wesentliche Herausforderung ist die Ladeinfrastruktur. Um das volle Potenzial der 1.000-kW-Ladetechnologie auszuschöpfen, müsste BYD seine eigenen Ladestationen mit einer Leistung von bis zu 1.350 kW in Europa installieren. Die derzeit schnellsten Ladestationen in Europa bieten maximal 500 kW. Hier könnte BYD von der Erfahrung anderer Hersteller lernen, die bereits an der Verbesserung der Ladeinfrastruktur arbeiten, wie etwa Renault, das sein Netzwerk für ultraschnelles Aufladen in ganz Europa ausbaut.

Die Konkurrenz im europäischen Markt ist intensiv, mit etablierten Herstellern und neuen Akteuren wie Cadillac, dessen Optiq 2025 eine überraschende Wendung darstellt. BYD muss daher nicht nur mit technologischer Innovation, sondern auch mit lokalisierten Marketingstrategien, Service-Netzwerken und möglicherweise lokaler Produktion überzeugen, um in Europa langfristig erfolgreich zu sein.