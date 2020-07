Bereits vor zwei Jahren hatte die seriennahe Studie des BMW iX3 ihre Weltpremiere auf der Peking Motorshow. Jetzt wurde das nur marginal veränderte Serienmodell vorgestellt, das im Herbst zunächst auf den chinesischen Markt kommen wird. Optisch unterscheidet sich der BMW iX3 kaum von seinen erfolgreichen Brüdern mit Verbrennungsmotor. Zunächst sollte der BMW iX3 ausschließlich in China auf den Markt kommen, um die dort immer größer werdende Nachfrage nach Elektromodellen zu befriedigen und die Wartezeit bis zum BMW iNext zu verkürzen. Daher werden die BMW iX3 zunächst auch nicht im Stammwerk im amerikanischen Spartanburg, sondern in Shenyang/China beim Kooperationspartner Brilliance produziert. Mittlerweile ist aus dem vermeintlichen Chinamodell jedoch ein Weltfahrzeug geworden, dass ab 2021 auch in Europa und speziell in den USA angeboten werden soll. Im Gegensatz zu den normalen X3-Modellen ist der elektrische iX3 jedoch nur mit Hinterradantrieb zu bekommen. Angetrieben wird der mindestens 68.000 Euro teure BMW iX3 von einem Elektromotor mit einer Leistung von 210 kW/286 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm. Dadurch beschleunigt der Elektro-SUV in 6,8 Sekunden auf dem Tempo 100 und wird bei 180 km/h elektronisch abgeregelt - nicht viel für deutsche Autobahnen. Ein ähnlich motorisierter Benziner oder Diesel ist bis zu 250 km/h schnell. Der Normverbrauch liegt bei 18,5 kWh pro 100 Kilometern, was angesichts des 80-kWh-Akkupakets im Unterboden eine Reichweite von 460 Kilometern realisieren sollen. Der Crossover aus China kann mit einer maximalem Ladeleistung von 150 Kilowatt an Gleichstrom-Stationen betankt werden. Nachgeladen von null auf 80 Prozent der Hochvoltspeicherkapazität ist er in 34 Minuten, entsprechend reichen zehn Minuten für die nächsten hundert Kilometer Reichweite. Im Gegensatz zu den Verbrennermodellen bietet der BMW iX3 zwar keinen Allradantrieb, kann jedoch mit einer umfangreichen Serienausstattung glänzen. So gibt es 19-Zoll-Alufelgen, LED-Scheinwerfer, 3-Zonen-Klimaautomatik mit Standheizung, automatische Heckklappenbetätigung, Panorama-Glasdach, sowie auf Wunsch Details wie 20 Zöller, Akustikverglasung, Ledersitze oder Head-Up Display. Das Ladevolumen wird durch den Elektroantrieb nicht nennenswert beeinträchtigt und liegt zwischen 510 und 1.560 Liter. Stand: 19.07.2020 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://bit.ly/2CvPHkA Ort: Shenyang