BMW i5 Bewertung: Electric Exec, aber zu welchen Kosten?

Diese neueste Iteration der 5 -Serie ist sowohl in Benzin- als auch in elektrischer Form erhältlich und befindet sich auf einer modifizierten Version der Größen I7 -Grundlagen und wird ab dem Start mit einer Auswahl von zwei Antriebssträngen erhältlich sein. Unabhängig davon, ob Sie den Edrive40 für den Einstieg mit seinem 335-PS-Heck-Elektromotor oder mit dem Rangleichter mit zwei Motor-I5 M60 XDRIVE M-Leistung (etwas Mundfull) wählen, sind alle Modelle mit einem 81,2KWH-Akku ausgestattet.

Laut dem Basis Edrive40 kann der Gas und BMW leicht bis zu 357 Meilen auf Anklage sind, wobei der stärkere M60 eine leicht reduzierte Reichweite von 315 Meilen als Kompromiss für die angebotene zusätzliche Kraft hat. Natürlich können diese Zahlen je nachdem, welche der verschiedenen Legierungsradoptionen Sie auswählen, während in diesem Segment Standard 205 kW DC-Rapid-Ladung in diesem Segment wettbewerbsfähig ist, wenn nicht sogar der Klassenführerin.

BMW bietet den i5 in zwei hochwertigen Ausrüstungen in Großbritannien-Sport Edition und M Sport Trim an. Letztere, für die wir die Briten dank seiner rassigeren Bodykit und snazzigeren Räder neigen. Alle Autos erhalten vollständige Scheinwerfer, ein großes gekrümmtes Display für das Zifferblatt und das Infotainment-System, ein Sat-Nave, Sportsitze, ein drahtloses Smartphone-Ladegerät und eine Vielzahl von Fahrer-Assistance-Systemen, einschließlich Geschwindigkeitsregelung und einer Umkehrkamera. M Sport verleiht glitzigere Körpervertretung, veganer Lederverkleidungen und steifere Federung. Die M Sport Pro-Spezifikation fügt glänzend schwarze Außenverkleidung und größere Räder hinzu, ist aber das Upgrade nicht wirklich wert.