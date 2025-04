Billig, aber andere sind fröhlicher

Um den neuen Citroen E-C3 einzuschalten, müssen Sie einen kleinen metallischen Stick mit dem Namen „Schlüssel“ nehmen, ihn in eine „Zündung“ nennen, was mir gesagt wird. In meinem Jahr und in meinem Bit der Überprüfung von Autos habe ich genau ein anderes brandneues Fahrzeug begegnet, das in dieser neuen neuen Mode beginnt (seit Sie gefragt haben).

Dies fasst genau zusammen, worum es der E-C3 ist-Einfachheit und Erschwinglichkeit, zwei Bereiche, in denen sich die aktuelle Ernte von Elektroautos nicht oft auszeichnet.

Der kleine E-C3 zielt darauf ab, dies zu ändern. Basierend auf der neuen Smart Car -Plattform von Stellantis erhalten Sie einen C3 mit reinem Benzin- oder Hybridstrom. Es ist das EV, von dem Citroen wirklich eine große Sache macht, denn zumindest im Moment ist es eines der billigsten Elektroautos in Großbritannien. Mit der Preise ab 22.095 GBP und unserem Max-Testauto mit Metallic-Farbe (Fancy) bei 24.050 € wird nur von Dingen wie dem Dacia Spring und dem Lespmotor T03 untergraben, der nicht wirklich außerhalb der Stadt funktioniert.

Der E-C3 tut-gerecht. Die 44 -kWh -Batterie bietet eine zitierte Reichweite von 199 Meilen, und während etwas zwischen 140 und 180, abhängig vom Wetter, wahrscheinlich näher an der Marke liegt, ist es nahezu am unteren Ende eines EV, dass Sie realistisch eine längere Reise unternehmen können, ohne die Hälfte Ihrer Zeit damit zu verbringen, einen schnellen Ladegerät zu finden.

Der Akku ist an einen Motor angeschlossen, der 113 PS und 93 Pfund Ft an das Vorderrad sendet, wobei die daraus resultierende Leistung so gemächlich wie Sie erwarten würde: 0-62 Meilen pro Stunde dauert 10,3 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit beträgt nur 82 km / h.

Aber hey, Citroen versucht nicht, zu behaupten, dass der E-C3 eine Art heiße Luke ist. In der Tat ist es erfrischend, in etwas so offensichtlich zu sportlich zu sein. Es gibt nicht einmal einen zitierten nicht-nicht-Sport-Drive-Modus, der heutzutage so ziemlich den Industriestandard ist.

Verwenden Sie den E-C3 für seinen beabsichtigten Zweck der städtischen Zoominess, und es ist schwer, Fehler zu finden. Die Lenkung ist etwas schwerer als Sie vielleicht erwarten, aber es ist immer noch fast lächerlich leicht zu manövrieren, und obwohl die Drehmomentfigur bescheiden ist, ist die sofortige Lieferung mehr als ausreichend, um sich aus Junctions herauszuholen und von den Lichtern weg. Ein richtiger Ein-Pedal-Fahrmodus wäre jedoch schön-der Unterschied zwischen regelmäßigem Fahren und aufgeschalteter Regeneinstellung ist kaum wahrnehmbar.

Diese ungespannende Natur kommt auch der Fahrt des E-C3 zugute. Es ist offensichtlich kein Bentley, aber mit seinen weichen Federn und einem niedrigen 1151-kg-Kerbgewicht ist es in der Lage, über die Art von städtischer Schrecklichkeit zu bohren, dass größere, festere Autos umgehen würden.

Zumindest an der Oberfläche werden die Dinge im Innenraum noch besser. Ja, es gibt einige harte plastische Beweise dafür, dass die E-C3 zu einem Preis gesenkt wurde, aber was erwarten Sie? Insgesamt ist es weit davon entfernt, sich wie ein Strafschachtel zu fühlen – kleine Details wie die Bedeckung des Armaturenbretts im Stoff sind einen langen, langen Weg, um es sich spielerisch anfühlt. Top -Markierungen für einige richtige Schalter.

Der Platz ist gut, mit viel Beinzimmer vorne und hinten und buchstäblich kilometerlange Kopffreiheit (okay, nicht buchstäblich), und die Sitze sind schön und squidgy. Die Fahrposition lässt jedoch ziemlich viel zu wünschen übrig, wenn Sie über eine bestimmte Höhe sind. Es gibt nicht genügend Oberschenkelunterstützung, und diejenigen auf der größeren Seite werden nicht genug Reichweite im Lenkrad haben.

Auch das Rad ist leicht naff, eine untergroßen allegro-Squared-Off-Sache, die den ebenso schrecklichen, die Sie heutzutage in Peugeots bekommen, ähnlich sind. Es ist so geformt, um die minimalistischen digitalen Instrumente über eine klare Ansicht zu geben, aber es muss eine bessere Lösung geben. Und während wir murrten, bieten Instrumente keine Möglichkeit, Dinge wie Bereich, Batterieprozentsatz und Verbrauch gleichzeitig anzusehen – es ist das eine oder andere.

Dies sind jedoch geringfügige Griffe-der E-C3 ist ein angenehmer Ort, und Geräte- und Technologiewerte sitzen gut zwischen miserabel und überheblich. Es gibt eine Geschwindigkeitsregelung, aber es ist nicht adaptiv, und Sie erhalten das Minimum an ADAS -Systemen, die durch ein paar Knöpfe, die vom Lenkrad versteckt sind, leicht deaktiviert werden können. Die maximale Ausstattung erhält Sat-Nav, aber CarPlay und Android Auto sind im gesamten Bereich Standard.

Nehmen Sie es aus der Stadt, und es ist nicht die Kapsel der beruhigenden Stille, die größere Elektrofahrzeuge haben können – es gibt anständige Windgeräusche bei Geschwindigkeit, und Sie sind sich immer des Elektromotors bewusst, das vor Ihnen jammert.

Es wird jedoch ohne Beschwerde bei 70 sitzen und sich selbst fußt und erwachsen fühlen. Was es nicht besonders anfühlt, macht Spaß. Die Lenkung ist direkt und schön gewichtet und bleibt trotz des sanften Setups glücklich durch Biegungen, aber es ist alles ziemlich funktional: Es gibt nicht viel von Verve und Pizazz, die kleine französische Autos traditionell gut gemacht haben. Aber wir können das E-C3 nicht wirklich dafür loben, dass wir so ernsthaft ungesportlich sind und ihn dafür kritisieren.

Aber zum Thema Verve und Pizazz kommen wir zu dem größten Problem des E-C3, das nur den Flusswinkel aus Citroens eigenem Hauptquartier gegründet wurde: The Renault 5.

Renaults Retro Golden Child hat das Herz gestohlen und überall inbrünstig gelobt, wo es weg ist, und in der grundlegenden 40-kWh-Form von 118 PS beginnt es bei 22.995 €, gefährlich nahe am Einstiegspunkt des E-C3-eigenen 22.095 Pfund. Ihre extra € 990 kauft Ihnen etwas grunziger, besseres Handling, ein schöneres und weniger ergonomisch beeinträchtigtes Interieur, eine sehr ähnliche Reichweite und vor allem diese äußerst charmanten Looks.

Dann gibt es die elektrische Version des Fiat Grande Panda. Es basiert auf genau derselben Plattform wie der Citroen und erhält genau den gleichen Antriebsstrang und zitierten Bereich. Wenn es in Großbritannien jedoch zum Verkauf angeboten wird, wird es bei 20.975 Pfund beginnen und die billigsten E-C 3 über einen Grand unterbinden. Für uns ist es innen und außen viel charaktervoller (angesichts seines Hauptdesigners François Leboine, der das ursprüngliche Styling -Konzept des R5 gemacht hat, bevor er zu Fiat übergeht).

Machen Sie keinen Fehler, der E-C3 ist eine knackige Anstrengung bei einem kleinen, erschwinglichen EV. Für die meisten Reisen perfekt nutzbar und ein gutes Preis -Leistungs -Verhältnis bietet, ist es ein Auto, das Sie gerne mit Ihrem Kopf kaufen können. Das größte Problem ist, dass es von Rivalen herausgefordert wird, die Sie mit Ihrem Kopf und Ihrem Herzen kaufen können.