Bestätigt: New Polestar 7 wird ein erstklassiger SUV sein

Mitte Januar kündigte Polestar das nächste Auto in seiner Besetzung an: The Polestar 7. Ziemlich verwirrend, da es das höchste Zahlen der Autos des Unternehmens ist, wird es ein Premium-kleiner SUV sein, der ihn fest in den niedrigeren Platz platziert Ende des Bereichs. Die Schwesterseite Auto Express setzte sich mit Polestars neuem CEO Michael Lohscheller zusammen, um mehr zu erfahren.

Erstens machte er deutlich, dass der bevorstehende Polestar 7 für die Marke äußerst wichtig ist, da der Bereich des Marktes, in dem das Auto sitzen wird, voll von großen Elektro-SUVs ist. Der Polestar wird mit versierten Autos wie dem Audi Q4 E-Tron, Tesla Model Y, Cupra Tavascan, Ford Explorer und mehr konkurrieren, obwohl Lohnsheller sagt, dass die 7 in Bezug auf Größe irgendwo „zwischen dem (Volvo) Ex30 und Ex40“ sitzen wird.

Der Polestar 7 wird laut Lohscheller vor dem mit Spannung erwarteten Polestar 6 -Sportwagen veröffentlicht, was Ende 2026 oder Anfang 2027 bedeutet. Obwohl der Polestar 6 mit mit Spannung erwartet wird, wird er auch in niedrigen Bänden verkauft und wie Lohscheller sagt: „Während jeder es liebt, muss ich auch Geld verdienen, oder?“

Es ist zu hoffen, dass der neue, kleinere 7 -SUV neue Kunden zur Marke bringen wird, was es mehr Menschen zugänglicher macht. Die Zugänglichkeit ist der Schlüssel, da die aktuelle Aufstellung von Polestar bei 44.950 GBP steigt und die Preise im Stieg des Reichweite dramatisch ansteigen. Der 7 ist jedoch kein Ersatz für das alternde Polestar 2, und Lohscheller fügt hinzu: „Irgendwann werden wir einen Nachfolger bekannt geben. Es wird einen ähnlichen Ersatz geben. “ Fans kleiner EV -Limousinen werden sich freuen, das zu hören.