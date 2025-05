Bentley Blower JNR Bewertung: völlig sinnlos, absolut brillant

Wir könnten hier für 1200-Wörter sitzen und fragen, wie und warum wir einen Punkt erreicht haben, an dem ein kleines zweisitziges Elektroauto mit absolut null Wetterschutz, eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Meilen pro Stunde und eine reale Reichweite von 60 Meilen an einem wirklich guten Tag für sehr ähnliches Geld wie ein brandneuer BMW M3 erhältlich ist.

Oder wir könnten einfach den Bentley Blower JNR für das schätzen, was es ist: einen wunderschön gestalteten Hit aus reinem Automobil -Serotonin, der den Tag eines jeden, der damit in Kontakt kommt, aufhellt.

Hedley Studios, die Firma Bentley, die mit der Erstellung der Aufgabe war, war früher als Little Car Company bekannt. Wie der Gründer und CEO Ben Hedley uns erklärte, kam die Namensänderung zustande, weil alle unter seinem alten Namen dachten, sie machte nur Spielzeugautos.

Tut mir leid, Ben, aber du täuschst niemanden. Es kann durchaus Zahlenplatten, Sicherheitsgurte und ein echtes Zimmer für zwei Erwachsene in Tandem -Formation haben, aber der Gebläse -JNR ist ein Spielzeug, rein und einfach – und das ist in Ordnung.

So wie die 1: 64-Skala-Supercars, die wir früher über unsere Schlafzimmerböden zoomen konnten, unseren Säuglingsgebäuden einen Vorgeschmack darauf geben, wie es sein mag, sie wirklich zu fahren, gibt der BUWER JNR Erwachsene-zugegebenermaßen Erwachsene mit € 90.000, um für einen einfachen Genuss zu verbringen-einen Geschmack von Rocket-Down-Night-Taste-Hanges-Nacker. In der Ölbrille, in der sie in Wirklichkeit an einem sonnigen Sonntagnachmittag in die Kneipe treten, treten sie in der Realität in die Kneipe.

Es ist eine Erholung, die elektrisch angetrieben und in 85 Prozent des 4½-Liter-Gebläses von Bentley betrieben wird. Das ist das bekannteste von Bentleys frühen Le Mans-Rennfahrern, obwohl er nie das große 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, als er mit dem unverwechselbaren extern montierten Supercharger ausgestattet war, der ihm seinen Spitznamen gab.

Keiner der Le Mans -Gebläse war ziemlich ähnlich, und der JNR ist speziell eine Erholung von Teamauto Nr. 2. 1930 von Sir Tim Birkin und Jean Chassagne in Le Mans rast. Es ist jetzt Teil von Bentleys Heritage Collection, in vollem Laufe der Reihenfolge, aber mit fast einem Jahrhundert Patina.

Hilfreich brachte Bentley dieses Auto auf die Fähre nach Jersey, wo wir den Junior fuhren, und parkte Seite an Seite, die Genauigkeit der Erholung ist erstaunlich. Hedley hat es geschafft, die Schubproportionen des Originals perfekt zu bewahren, nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, wenn Sie einfach ein Auto nehmen und es auf 85 Prozent fotokopieren.

Es sind jedoch die Details, die Freude haben. Der Kraftstofftank wurde als Kofferraum für ein paar Einkaufstaschen umgesetzt. Der externe Gang wechselt als Fly-Off-Handbremse. Das Titelgebläse ist jetzt eine andere Art von Ladegerät – der Hafen, um den elektrischen Antriebsstrang des JNR zu entsaften.

Die einzigen Makel sind die unansehnlichen Pfosten, die nach oben sprießen, die als Sicherheitsgurt -Ankerpunkte dienen, aber ohne diese konnten Sie es nicht auf der Straße fahren und erleben, wie es ist, in möglicherweise nur 90.000 Pfund, das die Leute nicht dazu bringt, Sie zu hassen.

Teile seiner Konstruktion sind wie die festen Achsen und Blattfedern dem ursprünglichen Auto treu, während andere, wie seine Carbonwanne, Aluminiumhaube und die tiddly Brembo -Scheibenbremsen, die hinter den Borrani -Drahträdern versteckt sind, die Modernität willkommen sind.

Und ja, im Gegensatz zu den meisten, was Hedley zuvor gebaut hat, war der Straßenverkehr des Geblowers JNR. Es ist technisch gesehen ein L7E ‚Heavy Quadricycle‘, das ihm eine Kategorie über Zeug wie die Citroen Ami und in derselben Klasse legal wie (flüstert) ein G-Wiz. Sie können es also auf der Straße fahren, aber sollten Sie?

Nun, die Kanalinsel Jersey war ein Cannly -ausgewählter Antriebsort, da das schnellste, was Sie legal gehen können, 40 km / h ist, was ihn zu einem der wenigen Orte auf der Erde macht, an denen der 45 -km / h -Jnr die nationale Geschwindigkeitsgrenze brechen kann. Nur.

Der Versuch, seine Fahrdynamik im Kontext normaler Autos zu beurteilen, ist absolut sinnlos, aber als ernsthafte Straße Tester ™ sind wir trotzdem verpflichtet. Schock Horror: Es ist kein Sportwagen.

Der Elektromotor macht nur 20 PS, aber ein gesünderes Drehmoment von 98 Pfund. Mit all dem sofort und dem gesamten Paket, das einen Caterham-artigen 550 kg plus Fahrer wiegt, hat es die übliche EV-Off-the-Line-Sprüche, aber das wird schnell abgeschaltet. Dies spielt keine Rolle, da 20 Meilen pro Stunde, wenn Sie den Elementen so ausgesetzt sind, wie 60 km / h anfühlt. Mit 40 können Sie auch 100 machen, insbesondere mit einer steifen Brise, die aus dem Ärmelkanal bläst.

Es gibt einen beträchtlichen Bereich außerhalb des Zentrums, in dem Ihre Bewegung des großen Radkettenrads nicht unbedingt mit dem Umdrehen des Autos entspricht, aber die Lenkung lädt sich bald auf und wird so direkt wie Sie es wirklich benötigen, wenn Sie nur mit Geschwindigkeiten in der Stadt-Zentrum und einem langen Fahrzeug von 3,72 Metern zu tun haben.

Die Kurve ist dank der damit verbundenen Geschwindigkeiten größtenteils ziemlich zahm. Es gibt minimales Körperrollen, und am Steuer, wie Birkin und Chassagne müssten, müsste es kein Sägen genommen. Weil es jedoch so klein ist, ist es empfindlich gegenüber Sturz, so dass bei Geraden viele kleine Korrekturen benötigt werden.

Das Auto fühlte sich immer nur von einer besonders steilen, engen und nassen Bergaufbiegung herausgefordert, in der sich das entladene innere Hinterrad in einem Flut von Elektromotor jammern konnte. Die Bremsen sind auch nicht gerade Selbstversorgung-oder sie wären nicht in einem größeren, schnelleren Fahrzeug. Hier ist das entwaffnend Squidgy Pedal nie zu sehr ein Problem.

Meistens ist das Blower JNR eine freudige mühelose Sache, in der man sich herumschleudert.

Tatsächlich ist der größte saure Punkt der Erfahrung der Lärm. Vorschriften bedeuten, dass es ein generisches EV -Hummen machen muss, und es ist so erschreckend wie die Eröffnung einer Episode von Downton Abbey mit dem Doktor -Who -Thema. Wenn Sie sich jedoch müde, können Sie einfach den kleinen Fußbetrieb am linken Pedal drücken, das das alte „awooga“ -Horn klingt.

Dieses Horn und das unmittelbare Kichern, das es von Zuschauern hervorruft, fassen gut zusammen, was das Gebläse so endlos für alle anspricht, die es sehen. In einer Automobilindustrie, die sich heutzutage eher zu ernst nimmt, ist es so willkommen, etwas so Unersöses zu fahren.

Selbst mit nur 349 zu verschieben-99 Launch-Editionen, mit ihrem Team mit dem Team mit britischem Renn-Green-Farben und 150 konfigurierbaren Standardversionen-sind 90.000 GBP viel für etwas so hoffnungsvolles Unpraktisches. Betrachten Sie zum Beispiel den € 42.000 Morgan Super 3, der eine ähnliche schöne Handwerkskunst bietet, und fliegt in den Teetischen, aber kombiniert es mit der tatsächlichen Automobilleistung und der Fähigkeit, mehr als 60 Meilen zu fahren, bevor Sie tanken müssen.

Für eine bestimmte Art von Person wird nichts mit der Vintage Le Mans -Simulatorerfahrung übereinstimmen, die der Gebläse -JNR bereitstellt, und ich lobe jeden, der bereit ist, M3 Geld auf etwas so freudiges wie dieses zu fallen. Ist es objektiv sinnlos? Ja, aber wenn alles einen Punkt haben müsste, wäre die Welt viel, viel langweilig.