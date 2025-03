Benötigt der Lexus GX 550 Premiumgas und was ist der erwartete MPG des SUV?

Lexus nahm einige signifikante Änderungen vor, als es den GX -SUV für das Modelljahr 2024 neu gestaltete. Vorbei war das Lexus GX 460-Modell, das zusammen mit seinem 301-PS-4,6-Liter-V8-Motor mit einem 4,6-Liter-V8-Motor begann. An ihrer Stelle bot der japanische Luxusautohersteller Käufer den GX 550 der dritten Generation mit einem neuen 3,4-Liter-V6-V6 mit zwei Turboladern an, der 349 PS und 479 lb-ft Drehmoment produziert. Es wurden auch Änderungen am Getriebe vorgenommen, wobei ein schnelleres 10-Gang-automatischer automatischer Automatisch das vorherige Sechsgang-Auto ersetzte.

Es gibt jedoch immer noch einige Kontinuität. Wie der GX 460 benötigt der Lexus GX 550 Premiumgas mit einem Oktanzahl von 91 oder höher. Die Verwendung von Benzin mit hohem Oktan hilft, die Möglichkeit einer spontanen Verbrennung und einem potenziell schädlichen Motorschlag zu verringern. Die Verwendung der empfohlenen Kraftstoffqualität trägt auch dazu bei, einen optimalen Kraftstoffverbrauch zu erzielen. Nach Schätzungen der EPA können Käufer erwarten, dass der 2024 Lexus GX 550 15 MPG City, 21 MPG Highway und 17 MPG zusammen liefern. Dieser Durchschnitt ist etwas höher als der GX 460 der zweiten Generation, der eine epa-geschätzte 15-mpg-Stadt, 19 Autobahn und 16 kombiniert liefert. Der zitierte Lexus GX 550 MPG gilt für alle sechs Ausfälle: Premium, Premium+, Luxus, Luxus+, Overtrail und Overtrail+.